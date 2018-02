Přivítání olympioniků na vrchlabském náměstí T. G. Masaryka

Vrchlabí - Podkrkonošské město v pondělí odpoledne slavnostně vítá úspěšné sportovní reprezentanty ze zimních olympijských her. Především stříbrného Michala Krčmáře a bronzové Evu Samkovou a Karolínu Erbanovou. Celou akci sledujeme..

16.09 Eva Samková řekla, že o dnešní akci olympioniků na Staromáku vůbec neuvažovala a její plánovaná účast tam byl jen něčí výmysl. Stejně tak to mají ostatní vrchlabští sportovci. Nyní dorazila i sms od Karolíny Erbanové, která se je na cestě z Prahy do Vrchlabí a většinu akce by měla stihnout.

16.00 Na náměstí jsou v tuto dobu dvě-tři stovky občanů, stále přicházejí další a další..

15.17 Teploměr ukazuje minus 9 stupňů!

15.10 Nyní se všem přítomným představují úspěšní vrchlabští mladí olympionici z dětské zimní olympiády, která se nedávno konala v Pardubickém kraji.

15.05 Na pódiu už přivítal Evu a Michala starosta Vrchlabí Jan Sobotka, před pódiem už v hodně mrazivém počasí přešlapují desítky lidí.. "My tady ve Vrchlabí nejsme žádné bábovky..," říká starosta na to, proč se ve Vrchlabí rodí dobří sportovci.

14.30 V centru dění už je Michal Krčmář spolu s Evou Samkovou. Karolíny Erbanové se fanoušci dočkají až později navečer, protože rychlobruslařka přiletěla do Prahy teprve v pondělí odpoledne, oficiálním letadlem s ostatními olympioniky.

14.00 začátek na náměstí

15.00 prezentace sportovní mládeže a jejich úspěchů

16.00 slavnostní přivítání našich olympioniků, rozhovory, slavnostní přípitek

18.00 autogramiáda

Program se bude měnit vzhledem k již naplánovanému harmonogramu sportovců..