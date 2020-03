Z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 rozhodlo dnes ráno vedení Správy KRNAP o uzavření hlavní budovy Správy KRNAP ve Vrchlabí pro veřejnost. Po čtvrtečním uzavření našich muzeí a informačních center se tak jedná o další opatření v prevenci šíření infekce.

Správa KRNAP ve Vrchlabí | Foto: Archiv

Pro vyřízení nezbytných úředních záležitostí na odboru státní správy Správy KRNAP budou sloužit zkrácené úřední hodiny a to v pondělí od 8 do 11 a ve středu od 13 do 16 hodin. Všechna ostatní plánovaná jednání jsou až do odvolání zrušena. Pracovníci Správy KRNAP mají pokyn v maximální možné míře, jak to jejich pracovní povinnosti dovolují, využít práci z domova. Nezbytné doklady k vjezdu do národního parku vyřizujeme pouze elektronicky na mailu atondrova@krnap.cz (II. a III. zóna NP) a jstekla@krnap.cz (I. zóna NP).