Radnice začne letos tím, že bude zjišťovat podněty od místních obyvatel. Nejpozději na konci roku chce město na základě získaných podkladů rozhodnout o dalším postupu a zpracování architektonicko-urbanistické studie. V dalších letech by Trutnov projekty uskutečnil. Cílem je proměnit veřejná prostranství tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám místních obyvatel.

"V první řadě, a to nebudu jediný, by bylo potřeba vymyslet parkování. Bydlím tady od narození, sídliště se postupně plní a už není kde parkovat," sdělil svůj názor pětačtyřicetiletý Jiří Stefanidis, který žije na Zelené louce. "Synové hrají fotbal, tak by tu rád viděl fotbalové hřiště s umělou trávou, jako je v Trutnově, a k tomu multifunkční hřiště pro veřejnost. Nákupní centrum tady je, s tím jsme spokojení," dodal.

Na Zelené louce žije řadu let rovněž Martina Siborová. "Překvapilo mě, že město plánuje revitalizaci, ale je to dobrá zpráva. V době, kdy jsem měla malé děti, bych odpověděla, že tu chybí dětská hřiště, multifunkční sportoviště. Dnes už mě to tak netrápí. Co se mi ale velmi nelíbí, je prostor před ZŠ Mládežnická. Betonová plocha bez nápadu, kde parkují automobily," vyjádřila se o stavu na největším trutnovském sídlišti a pokračovala: "Ráda bych tu měla také více zeleně, zatím se tu rozrůstají pouze parkoviště. A s tím je spojeno, že by to chtělo i větší kontrolu městské policie. Auta tu parkují na trávě, děti si nemohou hrát na hřišti, protože je okupují naši romští spoluobčané. To už ale nesouvisí s revitalizací."

Podle trutnovského starosty Michala Rosy Zelená louka přestala vyhovovat současným trendům moderní rezidenční oblasti. "Chceme, aby lidé na Zelence bydleli rádi a aby patřila mezi vyhledávané lokality s dostačující vybaveností. Rádi bychom dosáhli toho, aby největší obytná čtvrť, kterou v Trutnově máme, byla pro život příjemnější. Využít chceme například potenciál sídliště, které je z obou stran obklopené přírodou," uvedl Michal Rosa.

Radnice nejprve provede průzkum mezi místními obyvateli. "Zajímají nás názory lidí, kteří na Zelené louce žijí, proto budeme dělat průzkum. Začne během měsíce a bude trvat do podzimu. Půjde o papírový dotazník a aplikaci na webových stránkách města, kde budou mít občané možnost zapíchnout do mapy pomyslný špendlík a napsat, co by v daném místě bylo potřeba zlepšit. Třetím způsobem získávání podnětů od občanů budou rozhovory, které budou zpracovatelé průzkumu provádět přímo na místě," objasnil postup starosta Trutnova.

"Nechceme do projektu vstupovat s předpoklady a domněnkami, ale chceme načerpat informace přímo od obyvatel. O řadě problémů víme, ale zajímá nás stanovení priorit ze strany občanů. Proto na celém projektu spolupracujeme s odborníky. V dalších letech by se rozběhly první projekty a bude na občanech, které budou nejvíce preferovat, jestli se bude řešit nejdříve park nebo parkování," vysvětlil Michal Rosa.

Průzkum zpracuje Dominika Potužáková, která vyhrála výběrové řízení. "Díky průzkumu získáme kvalitní podklady, které poslouží pro architektonicko-urbanistickou studii a následnou realizaci konkrétních projektů. Chceme zmapovat dosavadní užívání veřejného prostranství Zelené louky, nalézt problémová i dobře funkční místa a identifikovat příležitosti k revitalizaci s ohledem na potřeby obyvatel," upřesnila Dominika Potužáková.

