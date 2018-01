Ondráček komisi pro kontrolu GIBS nepovede. Sněmovna byla proti

Sněmovna dnes nezvolila v opakované volbě Zdeňka Ondráčka z Trutnova do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Poslanec KSČM, který před listopadem 1989 v Pohotovostním pluku Veřejné bezpečnosti zasahoval při demonstracích, dostal v tajné volbě 83 hlasů ze 186.

Kandidát na předsedu komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Zdeněk Ondráček.Foto: ČTK/Deml Ondřej

Uskuteční se nová volba, do níž budou moci kluby navrhovat nové kandidáty. Zatím není jasné, kdy se bude konat.

Ondráček potřeboval ke zvolení 94 hlasů, dostal jich 83, uvedl Kolovratník. Hlasovací lístky si vyzvedlo 186 poslanců, volby se zúčastnilo 128 z nich.

Ondráčkova nominace do čela komise budila spory kvůli jeho působení za socialismu. Dnešní volba se konala v době výročí takzvaného Palachova týdne v lednu 1989, při němž jako příslušník pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti zasahoval proti kritikům tehdejšího režimu i Ondráček.

Těsně před Vánocemi sice Sněmovna Ondráčka do čela komise zvolila, předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) ale volbu anuloval. Panovaly pochyby o tom, zda volební komise určila správně počet hlasů nutných ke zvolení.

Ondráček je jediným zástupcem KSČM v komisi. Pokud by komunisté chtěli do další volby navrhnout jiného nominanta, musela by nechat Ondráčka v komisi nahradit.

Zástupci většiny opozičních stran Ondráčkovo nezvolení uvítali. Dlouhodobě mu totiž vyčítali jeho minulost předlistopadového policisty, který se v roce 1989 zapojil do násilného potlačování protirežimních demonstrací. Předseda KSČM Vojtěch Filip mluvil v souvislosti s nezvolením Ondráčka o chybách volební komise i o porušení dohod. KSČM podle něj zváží, zda nebude chtít získat předsednictví v jiné stálé kontrolní komisi ve Sněmovně.

Piráti si podle předsedy Ivana Bartoše vybrali před volbou lístky, ale neodevzdali je. Novinářům řekl, že Ondráček nebyl pro Piráty přijatelný, což není otázkou jeho současných kompetencí, ale jeho minulosti, kdy zasahoval proti studentům. "Nikdy nevyjádřil svoji lítost ani nerevidoval svoje chování," uvedl. Lidé, kteří nejsou schopni sebereflexe ani po tolika letech, by podle něj neměli předsedat podobným komisím. V souvislosti s dalším postupem ve volbě poznamenal, že dosavadní dění ve Sněmovně napovídá, že funkce je součástí obchodování části stran.

Volební lístky neodevzdali ani lidovečtí poslanci, podle jejich předsedy Jana Bartoška to byla forma protestu proti nominaci Ondráčka. Někteří poslanci se později s neodevzdanými lístky fotili a umístili je na twitter. "Policii má kontrolovat nezávislý člověk, který nepomáhal totalitnímu režimu," řekl Bartošek. Podle něj by do čela komise pro kontrolu GIBS měl přijít zástupce některé demokratické strany. Nominaci neočekává v rámci současné schůze Sněmovny.

"Jsem ráda, že ve výročí Palachova týdne, kdy pan Ondráček byl aktivním účastníkem a byl na té straně, která bila tehdejší protestující, tak Sněmovna nezvolila tuto osobnost do čela komise. Myslím si, že by to byla velká neúcta k těm, kteří tehdy stáli na straně demonstrujících," řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ní Ondráčkovi i KSČM chybí sebereflexe, od násilného potlačování demonstrací se nikdy nedistancovali.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka Ondráčkův neúspěch očekával. "My jsme jako ČSSD dlouhodobě říkali, že člověk, který v roce 1989 v rámci Palachova týdne se podílel na perzekucích demonstrantů, nemůže stát v čele komise pro kontrolu GIBS. Já věřím, že KSČM nebude pana Ondráčka nominovat do druhé volby," řekl. KSČM nyní podle něj musí navrhnout někoho jiného.

Filip vidí za nezvolením Ondráčka porušení dříve uzavřených dohod. "Projednáme to na poslaneckém klubu, možná to zařadíme i na jednání výkonného výboru naší strany, abychom z toho vyvodili politické důsledky vůči partnerům ve Sněmovně," řekl. Pochybila podle něj i volební komise, když v prosinci špatně spočítala vydané hlasy. V této souvislosti zmínil možné zvolení nového vedení komise, kterou nyní vede Martin Kolovratník (ANO).

Filip zatím nechtěl předjímat, jak bude KSČM ve věci dále postupovat. "Můžeme jednat znovu o otevření všech kontrolních komisí v Poslanecké sněmovně a udělat jinou dohodu na jiném formátu. Ale my budeme usilovat o to, aby jedna z kontrolních komisí, jak bylo na začátku při odblokování Sněmovny přislíbeno, náležela KSČM," řekl.