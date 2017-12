Ondráček nebyl zvolen do čela komise pro GIBS. Chybělo mu devět hlasů

Poslanci dnes nezvolili Zdeňka Ondráčka (KSČM) z Trutnova do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. V tajné volbě získal 85 hlasů, do funkce mu tak chybělo devět hlasů. Jeho nominace opět vyvolala mezi poslanci debatu.

Druhé kolo volby, v níž by měl být Ondráček opět jediným kandidátem, by se mohlo uskutečnit v úterý.

Ondráček obdržel v prvním kole 85 ze 186 odevzdaných hlasů, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Pokud by Ondráček nebyl případně zvolen ani ve druhém kole, v lednu by se uskutečnila volba nová. V případě, že by KSČM chtěla nominovat někoho jiného ze svých poslaneckých řad, musela by Ondráčka z komise úplně odvolat, protože je jejím jediným členem za tuto stranu.

"Volba se stala do značné míry politickým symbolem. Takže to beru jako výsledek rozložení sil v Poslanecké sněmovně," řekl novinářům místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Nemá podle něj smysl opakovat stejnou volbu dvakrát, komunisté se podle něj o dalším postupu poradí. "Především je podstatné si říct, zda platí to, že předsedou této komise by měl být někdo z našich poslanců," dodal. S rozhodnutím by podle něj mohli komunisté přijít v pondělí.

"Bude patrně druhé kolo někdy v příštím týdnu, je otázka, zda KSČM bude znovu nominovat pana Ondráčka či nikoliv," uvedl šéf sněmovní frakce ANO Jaroslav Faltýnek. Rádo hovořil s předsedou klubu KSČM Pavlem Kováčikem.

"Řekl jsem mu, když by nebyl zvolen Ondráček, zda by nebylo vhodné vybrat jiného kandidáta, protože politická dohoda byla taková, že tato pozice náleží KSČM," uvedl. Nevyloučil ale ani to, že by komise nakonec mohla připadnout sociálním demokratům, kteří dnes neobsadili vedení komise pro změnu Ústavy, s komunisty by si tak komise mohli vyměnit. "Možná dohoda je, ale to je dohoda na nich. Pokud se dohodnou, my to budeme respektovat," konstatoval.

Neúspěch Ondráčka ve volbě předsedy komise kontrolující GIBS uvítal prezidentský kandidát Michal Horáček, který se proti komunistickému kandidátovi vymezoval. "Jsem nesmírně potěšen, že ta moje iniciativa, ke které se přidalo tolik lidí, přece jen měla smysl. Že pan Ondráček nebude tou pohromou, kterou by symbolicky byl jako biřic toho bývalého okupačního režimu, který by dnes ve svobodném státě zastával takový post," řekl novinářům ve Sněmovně.

Ondráčkova nominace do čela komise opět vzbudila spory kvůli jeho působení za socialismu. Vít Rakušan (STAN) ještě před volbou znovu vyzval klub KSČM, aby nominaci zvážil. Rakušan zdůraznil, že nezpochybňuje Ondráčkovu odbornou erudici, ale předsedou komise by podle něho neměl být člověk, který "vystupoval v roce 1989 s obuškem v ruce proti demonstrantům". Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek soudí, že KSČM není nejen reformovaná, ale ani reformovatelná.

Kandidaturu Ondráčka naopak hájil předseda komunistické frakce Pavel Kováčik, podle kterého by se poslanci neměli nechat "hnát na barikády hlavním směrem kritického myšlení provokovaného některými prezidentskými kandidáty". Zjevně tím narážel na výzvy podnikatele a textaře Michala Horáčka. Rovněž předseda KSČM Vojtěch Filip nabádal, aby Sněmovna nesloužila kampani jednoho z prezidentských kandidátů. Zdůraznil, že Ondráček má bezpečnostní prověrku.