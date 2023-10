„Hodně turistů se nás na to ptá, online prodej řešíme. Doba si to žádá, chceme, aby lidé měli možnost koupit si jízdenku doma, jak je dnes běžné,“ potvrdila Deníku starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková.

V květnu a září zaznamenala lanovka na nejvyšší českou horu rekordní čísla, pomohl tomu návrat polských a německých turistů. Hodně vyhledávaná je i v říjnu. Podzimní odstávka provozu začne v pondělí 6. listopadu a potrvá do pátku 15. prosince, o víkendech a ve svátek 17. listopadu by ale měla lanovka jezdit. Aktuální rozdíl ceny v hlavní sezoně (červenec-srpen) a vedlejší (září-červen) tvoří 160 Kč. Další úpravy cen vedení akciové společnosti, kterou stoprocentně vlastní město Pec pod Sněžkou, momentálně neplánuje.

Vůbec poprvé v životě se svezla lanovkou Václava Navrátilová z Břestu u Kroměříže, která pobývá s manželem v Janských Lázních. „Právě jsem si splnila bobříka odvahy, mám totiž hrůzu z lanovek,“ oddechla si po návratu do Pece pod Sněžkou. „Ceny jsou úměrné, horší by to bylo, kdybychom byli celá rodina s dětmi, to by vyšlo draho. Každý rok jezdíme do lázní, letos jsme v Janských Lázních. V Krkonoších podnikáme výlety. Nadchnul nás Trutnov, má krásné náměstí s podloubím,“ vyzdvihla turistický zážitek. Do Krkonoš se vrací také němečtí senioři. Patří mezi ně Doris Dingira z Mnichova. „Přijela jsme s dcerou a vnučkou, ubytované jsme ve Špindlerově Mlýně. Krkonoše jsou pěkné, ceny přijatelné,“ sdělila.

Vedení lanové dráhy v Peci pod Sněžkou se zabývá především technickým nastavením internetového prodeje jízdenek. Často se totiž stává, že horní úsek z Růžové hory na Sněžku je mimo provoz kvůli silnému větru. Lanová dráha Sněžka může být v provozu pouze do rychlosti větru 60 km/hod. Například v roce 2020 byl pro silný vítr zastaven provoz lanovky na úseku Růžová hora - Sněžka 121 dní.