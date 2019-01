Trutnov - Kuriózní nesnáze museli o víkendu řešit strážníci městské policie. Bezradní rodiče je totiž přivolali, aby jim pomohli s opilým a agresivním synem.

Ilustrační snímek. | Foto: MP Trutnov

Rodina se vracela z plesu ve Rtyni v Podkrkonoší. Na mostě u Bohuslavic ale dvacetiletému synovi zastavila, protože se mu udělalo zle. Jenže to zdaleka nebyla jediná komplikace. Opilý mladík se choval tak nezvladatelně, že otec radši zavolal strážníky.



„Oznamovatel po telefonu uvedl, že stojí s vozidlem na mostě, protože jeho opilý syn se chová agresivně. Navíc odmítl nastoupit zpět do auta. Nejprve se choval hrubě až agresivně, a nakonec se kvůli údajným osobním problémům rozbrečel s tím, že se mu nic nedaří,“ uvedl velitel trutnovských strážníků Radek Svoboda.



Po příjezdu strážníků a jejich domluvě se mladík zklidnil, nastoupil zpět do vozu a s rodinou odjel.



Podobné případy nejsou úplně ojedinělé. K neshodám mezi příbuznými či kamarády vyjíždějí strážníci poměrně často i do bytů. „Někdy vyrážíme vlastně jen z preventivních důvodů. Opilce či agresor uvidí uniformy, zklidní se a je po problému,“ upřesnil Radek Svoboda.



Pokud se to nepovede, může opilec skončit na záchytce. „Přiložíme mu pouta, naložíme do auta a odvezeme na záchytku. Cestu a náklady pak samozřejmě musí dotyčný zaplatit,“ upozornil velitel strážníků Radek Svoboda.