Oprava mostu zničila další most

Mladé Buky - Jedny starosti skončily, a už začínají nové. Povedlo se sice opravit most na „státovce“, ale hned vedle je ve špatném stavu obecní most. Zhoršil se i kvůli tomu, že přes něj vedla objížďka.

Osm měsíců trvala rozsáhlá rekonstrukce mostu přes řeku Úpu na silnici I/14, tedy na hlavním tahu mezi Trutnovem a Vrchlabím, a zároveň klíčovým přivaděčem aut do Krkonoš. Na stejně dlouho dobu se motoristé i místní obyvatelé museli obrnit trpělivostí. Ne všichni ale dodržovali doporučení silničářů. Místo oficiálně určených objízdných tras používali vlastní a většinou zakázané zkratky. Především jezdili přes malý obecní most u základní školy, který je od toho velkého vzdálený sotva dvě stě metrů. „Na objížďky kašlali, jezdili přes most bez povolenky, včetně náklaďáků, takže most je zničený. Oprava bude stát hromadu peněz,“ postěžovala si starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

Most je opravený, objížďky skončily*Včera v poledne byl uvedený do provozu most přes řeku Úpu v Krkonošské ulici.

*Oprava stála asi 37,5 milionu korun a provádělo ji Ředitelství silnic a dálnic.

*Autobusy začnou přes most jezdit podle aktuálních jízdních řádů už dnes 1.12.

Běžně se stává, že poničené objízdné trasy silničáři opraví na své náklady. Jenže cesta přes obecní most směrem ke kostelu nebyla oficiální náhradní cestou. A tím pádem hrozí, že rekonstrukci si budou muset Mladé Buky zaplatit ze svého.



Důvod, proč někteří řidiči jezdili po provizorním mostě s maximální tonáží 2,5 tuny, byl zřejmý. Nechtělo se jim po několik kilometrů dlouhé objížďce - osobní auta měla jezdit přes Černý Důl, nákladní přes Trutnov a Hostinné. Radši tak šoféři riskovali a bez potřebného povolení jezdili provizorní cestou přes most široký tak akorát na jedno auto. Přes most, na který nesměli bez povolení ani hasiči a záchranka.



Povolenky od úřadu přitom dostávali jen místní, kteří nemohli jinou cestou a tudíž neměli na výběr - obyvatelé dočasně odříznuté části Hertvíkovice nebo Bučáci, kteří přes Hertvíkovice jezdí do práce nebo do školy. „Neexistovalo, že by se vydávaly povolenky někomu z nedalekého Trutnova nebo ze sousední Svobody nad Úpou. Nedostaly se ani na spoustu místních. Jenže, když pak naši viděli, jak si tou cestou vesele jezdí Pražáci bez povolenky, bylo zle,“ říká starostka.





Most, který to odnesl. Řidiči si přes něj zkracovali cestu.



Policie sice na místě prováděla pravidelné kontroly, ale hlídky nemohly dopravu v Mladých Bukách hlídat 24 hodin denně. „Takže most a silnice za ním jsou prostě zničené. Oprava mostu bude stát milion korun, silnice bůhví kolik. A stát nám na to nedá ani korunu,“ zlobí se Potůčková.



Městys má roční rozpočet zhruba 35 milionů korun. Peníze chtěl původně nasměrovat do jiných klíčových projektů. „Samozřejmě, že máme spoustu dalších možností, kam ten milion dát. Třeba na jiné mosty přes řeku Úpu, kterých máme hodně a skoro všechny je potřeba opravit. Čeká nás taky obrovská rekonstrukce školy,“ upozorňuje starostka.



Mladé Buky se pokusí požádat o peníze Královéhradecký kraj. „Předchozí hejtman Franc nám slíbil, že by nám mohl pomoct prostřednictvím nějaké dotace. Věřím, že ani nové vedení kraje nás nenechá na holičkách,“ dodala starostka Lucie Potůčková.