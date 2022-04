Druhá etapa potrvá od 11. července do 31. října, kdy bude Stachelberg uzavřený. Objízdná trasa povede přes Zlatou Olešnici, Bernartice, Královec a Žacléř. Autobusová doprava na dotčené lince v trase Trutnov - Babí - Žacléř - Bernartice - Trutnov bude rozdělena na dva provozní úseky. Jeden se bude týkat spojení Trutnov - Babí, druhý trasy Trutnov - Bernartice - Žacléř. Autobusová zastávka Babí, pevnost bude po dobu uzavírky bez obsluhy. V pátek o tom informovala trutnovská radnice.

Do rekonstrukce silnice Prkenný Důl - Babí investuje Královéhradecký kraj 158,5 milionu korun. Jde o první etapu úseku dlouhého 3,6 km, kterou chtějí silničáři stihnout do zimy. V dalších letech se má zkompletovat oprava silnice až do Trutnova.

"V minulých jsme opravili úsek z Královce do Žacléře do Prkenného Dolu, letos bude pokračovat rekonstrukce z Prkenného Dolu před Babí. Potom nám bude chybět třetí etapa, z Babí do Trutnova, máme ji vyprojektovanou," uvedl Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Podle něj je mimořádně finančně i časově náročná především sanace svahů. "Na tomto bezmála čtyřkilometrovém úseku je množství svahů, kvůli kterým silnice ujíždí. Vybudují se tam proto vyztužované svahy," vysvětlil Koutník. "Do zimy chceme tento úsek zprovoznit. Loni jsme záměrně rekonstrukci neprováděli, zkoordinovali jsme totiž postup s ŘSD, které v loňském roce opravovalo silnici první třídy ve Zlaté Olešnici a přes Babí vedla objížďka," dodal.

