Silničáři dnes konečně začínají s dlouho požadovanou opravou silnice druhé třídy z Prkenného dolu do Královce, která je hlavním tahem mezi Trutnovem a polskou Lubawkou. Asfaltka je v dezolátním stavu, místní o ní mluví jako o tankodromu. V minulosti byla její oprava už několikrát naplánovaná a pak na poslední chvíli odložená.

Rekonstrukce rozbité silnice začne zítra přímo uprostřed krkonošského města Žacléř. „V pondělí došlo k předání stavby a rekonstrukci hlavní komunikace přes město tak nebrání již vůbec nic,“ potvrdil žacléřský starosta Aleš Vaníček.

Včera ještě silničáři dokončili krajnice na objízdné trase přes Křenov. „V úterý dopravní značky převezou nahoru do Žacléře a ve středu začne frézování vozovky od náměstí k policejní služebně,“ upřesnil. Opravy potrvají dva roky. V první fázi dojde jen k minimálním omezením v dopravě. Později ale motoristy čekají výrazná omezení v dopravě a objížďky. Kamiony se do města nedostanou vůbec, osobní auta budou mít možnost náhradní trasy jen v některých případech. To na klíčové spojnici z Polska do turisticky vyhledávaných Krkonoš může způsobit problémy, i když jsou objížďky předem dobře naplánované. „Otázkou bude, jak se polští řidiči rozhodnou a kudy skutečně na Trutnovsku pojedou,“ prohlásil Aleš Vaníček.

Opravy, do kterých je zahrnutá také obnova objízdných tras přes Křenov, Bernartice a Lampertice, budou stát přes 125 milionů korun. „V minulosti do silnic druhé a třetí třídy nešel dostatek financí a jejich stav tomu odpovídá,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Martin Červíček. Letos chce kraj opravit téměř 90 kilometrů silnic a 11 mostů, vše dohromady za zhruba 1,5 miliardy korun.

Rekonstrukce žacléřské silnice není jediným omezením v dopravě na severu hradeckého kraje. Například na spojnici dvou okresních měst Trutnov a Náchoda opravují cestáři asfaltku v Bohuslavicích, vedoucí v těsné blízkosti koryta řeky Úpy. Na silnici první třídy je kvůli tomu už od dubna omezený provoz, v opravovaných místech jsou auta semafory a kyvadlově pouštěna pouze jedním jízdním pruhem. Opravou tam skončí až v závěru srpna.

Do jednoho pruhu je svedena také doprava ve Špindlerově Mlýně u přehrady Labská, kde dochází k sanaci skalních stěn.



Stavební práce omezí dopravu také ve Dvoře Králové nad Labem. Například rekonstrukce křižovatky ulic Vrchlického a Nedbalova ovlivní na několik měsíců dopravní obslužnost lokality včetně místní autobusové dopravy. Pro řidiče platí objízdné trasy a pro autobusy výlukové jízdní řády.