„Nové volební období nebude o takových stavbách, jako byly Středisko volného času nebo kino. Čekají nás komunikace, parkovací místa, cyklostezky, infrastruktura. Do plánu investic patří také mosty, kterých máme ke třiceti. Hodně z nich je ve stavu, kdy vyžadují pozornost,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

Do 45 metrů dlouhé skleněné lávky, která vede nad frekventovanou silnicí první třídy Na Struze a propojuje centrum Trutnova s městskou částí Kryblice, naboural minulý týden nákladní vůz s nadměrným nákladem. Jako by tím nechtěně odstartoval opravy lávky v blízkosti nemocnice, po které denně projdou stovky lidí. Po dočasném uzavření po ní můžou znovu chodit. V příštím roce ji čeká kompletní rekonstrukce. „Současná lávka je ve špatném technickém stavu s korozí na hlavních nosnících, proto je nejvyšší čas ji opravit. Půjde o komplikovanou opravu o několika etapách,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

Rekonstrukce skleněné lávky by měla stát zhruba 27 milionů korun, z toho 24 milionů pokryje dotace, kterou město získalo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Radnice nyní připravuje výběrové řízení, v příštím roce chce opravu zrealizovat. „Doufali jsme, že budeme rekonstrukci lávky provádět letos, ale čekali jsme dlouho na schválení dotace. Rok 2023 je pro opravu nejzazší termín, a to kvůli nárůstu dopravy, který přinese otevření rychlostní silnice S3 z Polska,“ poukázal na očekávanou situaci Rosa.

Odstranění staré a montáž nové konstrukce si vyžádá uzavření provozu v ulici Na Struze. „Sundat lávku a umístit ji zpátky se neobejde bez úplné uzavírky, usazovat ji budou muset jeřáby, nicméně budeme chtít, aby dopravní omezení trvala co nejkratší dobu. Zatím ještě nemáme dodavatele stavby, protože výběrové řízení teprve bude vypsáno, a neznáme tedy harmonogram prací. Každopádně vnímáme, co s Trutnovem udělala výstavba kruhového objezdu na Pražské ulici. Proto se budeme snažit zkrátit uzavírky na minimum,“ ujistil starosta.

Odstraní neduhy

Podoba skleněné lávky se výrazně nezmění. „Bude vypadat tak, jak jsou lidé zvyklí. Upravíme její barevnost. V opravené podobě nebude mít některé neduhy. Trpěla zejména tím, že neměla funkční odvodnění, to zkrátilo její životnost. Druhou vadou je příliš prudké napojení v ulici Pod Sadem, které upravíme tak, aby byl vstup do této ulice bezbariérový,“ nastínil, co přinese rekonstrukce.

Lávka si zachová i typickou skleněnou výplň. „Zvažovali, jsme, že lávka zasklená nebude. Nicméně u těchto typů staveb je potřeba zamezit tomu, aby z lávky nemohl nikdo nic házet na projíždějící auta. Pokud by tam nebylo sklo, musela by tam být síť nebo jiná konstrukce,“ vysvětlil Rosa.

Prosklená lávka spojující centrum Trutnova s městskou částí Kryblice má délku 45,6 metru, vnitřní šířku 2,3 metru a vnitřní výšku 2,5 metru.

V příštím roce Trutnov rovněž počítá s revitalizací náměstí Hraničářů za 8 milionů korun, koncem roku 2023 plánuje pustit se do úprav Lípového náměstí v Poříčí za více než 20 milionů korun, které proběhnou podle vítězného návrhu z architektonické soutěže.

Podle představ radnice se naopak nevyvíjí příprava nákladné rekonstrukce vytíženého Špitálského mostu na klíčové pozici u kina, kterou má provádět ŘSD. „Postup přípravných prací zatím nejde zdaleka tak rychle, jak jsme doufali,“ konstatoval starosta Trutnova.

