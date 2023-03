Oslavujeme lesy. Bez nich by to nešlo

Redakce

Sklenice čisté vody, sešit, do kterého si píšeme poznámky, léky na horečku nebo třeba dům… To jsou všechno věci, které dobře známe, bez kterých si asi život nedovedeme moc představit. A, aniž bychom to běžně vědomě vnímali, všechny mají jasnou souvislost s lesem, respektive s lesy světa. Proto budeme zítra slavit Mezinárodní den lesů* i v Krkonoších.

Ilustrační foto | Foto: Kamila Antošová, archiv Správy KRNAP