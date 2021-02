"Už vydáme potvrzení pro zaměstnance, aby mohli jet do práce. Je jich zhruba třetina. Vyplývá to ze skutečnosti, že Vrchlabí je na hranicích okresů. Zaměstnanci k nám dojíždějí ze semilského a jičínského okresu," řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který je zároveň senátorem za STAN.

Ten označil dnešní rozhodnutí vlády za zklamání. "Všichni vnímáme současnou epidemickou situaci, ale nemyslím si, že by uzavření okresu bylo úplně nezbytné. Opatření vidím spíše tak, že se udělalo proto, aby na Trutnovsko nejezdili lidé z jiných regionů, když například chtějí vyrazit na hory. Vůbec přitom neexistuje žádná příčinná souvislost mezi návštěvou hor a nákazou. Jde jen o pocit a tušení, že se to tak může dít, není to podložené ničím konkrétním. Okolo Vánoc byla koncentrace turistů větší, ale v posledních týdnech klesala," reagoval na čtvrteční rozhodnutí o uzavření okresu.

"To, že budou kontroly a hlídky na silnicích a ulicích, mi už připomíná výjimečný, takřka válečný stav. Lidi ale rozhodně nebudeme chytat na hranicích okresu, pokud vyjedou na běžky nebo skialpy nebo se jdou projít do přírody. To odmítáme dělat," vyjádřil se.

Vrchlabí se situace přímo dotýká například na běžeckých tratích, které křižují hranice Trutnovska, Semilska i Královéhradeckého a Libereckého kraje. "Nechci zakazovat lidem, aby na běžeckých tratích překročili hranice okresu, když se pak po nich vrátí zpátky. Je to neřešitelné, musel by se natáhnout mezi stromy ostnatý drát a vytvořit hranici. To je nesmysl. Nechci to dělat. Je to nevymahatelné. Pokud budou lidé zdraví, budou se hýbat, tak budou odolnější vůči nemocem," uvedl Jan Sobotka.

"Určitě nebudeme vytvářet drakonická opatření ani kontroly, to rozhodně ne. Je to v první řadě zodpovědnost každého člověka," dodal.

Město se již předzásobilo respirátory, momentálně jich má k dispozici 20 tisíc. "Využijeme je především pro naše sociální zařízení," sdělil Jan Sobotka.

Stovky zaměstnanců jezdí denně za prací do závodu Škoda Auto ve Vrchlabí na Trutnovsku. Pro ty, kteří do fabriky budou v nadcházejících dnech jezdit z jiných regionů, chystá automobilka potvrzení o zaměstnání, kterým se budou prokazovat při případné silniční kontrole. "Chápeme, že mimořádná epidemiologická situace vyžaduje také mimořádná řešení. Omezení pohybu z a do okresu Trutnov se bude dotýkat také některých zaměstnanců v závodě Škoda Autov ve Vrchlabí. Prokazovat se budou kartou zaměstnance nebo vydávaným potvrzením o zaměstnání," informovala mluvčí závodů Škoda Auto ve Vrchlabí a Kvasinách Martina Gillichová.