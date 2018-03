FOTO: Otužilí bruslaři obsadili rybníky i koupaliště

Havlovice, Libňatov - Rybáři vyhověli nápadu havlovických sportovců. Nechali v rybníku vodu a lidé díky tomu na zamrzlé ploše mohou bruslit.

Bruslení na zamrzlé přírodní hladině je hitem mrazivých dnů. Ledovou plochou disponují mnohé z obcí. Lidé se prohání na zamrzlých koupalištích nebo po jezírkách. Třeba v Havlovicích mají improvizovaný hokejový stadion na rybníku.

Jindra, jak se místní rybník jmenuje, má přes zimu běžně úplně minimální množství vody. Rybáři na podzim přesouvají ryby do sádek a uvádějí plochu do stavu zimování. Při tomto procesu zůstává rybník v podstatě bez vody, díky mrazům se zkypří a provzdušní půda. Zároveň se ničí škůdci, choroboplodné zárodky a škodlivé rostliny.

„Běžně jsme z tohoto důvodu měli přes zimu minimum vody. Tentokrát jsme ji díky pár prknům na hrázi zvedli, aby se zvětšila vodní plocha. Požádali nás o to Sokolové, kteří přišli na to, že by se na hladině dalo krásně bruslit. Tak jsme jim vyhověli,“ usmívá se Martin Kult, jednatel havlovického spolku rybářů.

V nejhlubším místě může být nyní na havlovickém rybníku zhruba půlmetrová hloubka vody. Led má asi deseticentimetrovou vrstvu.

Havlovičtí rybáři letos slaví devadesátileté výročí od založení. Že by se však někdy na jimi spravovaném rybníku bruslilo, to jejich jednatel nepamatuje.

K bruslení místní využívali spíše areál u základní školy. Ledový povrch tu po dlouhá léta připravovali členové T. J. Sokol. Led však při sebemenším oteplení roztával, protože ležel na tmavém asfaltu.

„Rybník je jistota, led tu vydrží déle. Na asfalt když zasvítilo slunce, led se rozpadal,“ myslí si Martin Kult. „Ale uvidíme, jak dlouho vydrží. Meteorologové hlásí oteplení nad nulu už na víkend, dlouho se asi bruslit nebude. Každopádně bych lidi rád pozval,“ říká Kult.

Bruslit v přírodě se dá na mnoha místech regionu. Od úterý je připravená ledová plocha třeba na Dlouhých Záhonech v Úpici. V nedalekém Libňatově zase místní využívají koupaliště, odkud se přes zimu nevypouští voda.