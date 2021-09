Pacient trutnovské hemodialýzy Josef Křech oslavil 95. narozeniny stylově

autor externí





Oslavit 95. narozeniny a současně absolvovat svou jubilejní 1300 dialýzu, to celé ještě s dobrou náladou, vitalitou a humorem, to je dobrý životní výkon. Josefu Křechovi, který dochází do hemodialyzačního střediska Oblastní nemocnice Trutnov třikrát týdně více než sedm let, proto připravil tým tohoto oddělení malou oslavu.

Tým hemodialyzačního střediska trutnovské nemocnice poblahopřál Josefu Křechovi k 95. narozeninám. | Foto: Lucie Chytilová

Josef Křech při této příležitosti zavzpomínal na různé etapy svého života. Zažil totální nasazení za druhé světové války, pracoval u dráhy, jako ochotník hrál divadlo, psal filmové plakáty. Po vojně zůstal v armádě. Po roce 1968, kdy projevil nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské smlouvy, byl suspendován a po roce 1989 rehabilitován. Jako voják navštívil Sýrii a Afghánistán. Dnes je pradědečkem dvou holčiček. Trutnovská nemocnice rozšířila rehabilitaci, pomůže lidem s potížemi po covidu Přečíst článek › A jeho recept na dlouhověkost? "Vše co jsem dělal, dělal jsem rád. A měl jsem rád lidi kolem sebe. Řekl bych, že nejdůležitější je, aby se lidi měli rádi," řekl po krátké úvaze Josef Křech. V životě prožil i těžké chvíle, včetně smrti svých nejbližších a vážné nemoci. I tyto situace ale zvládl. Umění udržet si pohodovou mysl prý zdědil po rodičích. Lucie Chytilová Porodnice v Trutnově otevře 1. října, sehnala primáře z fakultní nemocnice Přečíst článek ›