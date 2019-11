Konec října byl pro řadu hradů a zámků posledním otevíracím dnem, přesto mohou milovníci památek zavítat na vybrané objekty ještě do konce roku.

Letošním absolutním favoritem byl v návštěvnosti státních památek dominantní hrad Trosky na Semilsku, kterému oproti loňské sezoně stoupla návštěvnost o více než 7 tisíc osob na číslo 116 948.

Na Královéhradecku přišlo z pěti státních památek k 28. říjnu více návštěvníků pouze na zámek v Hrádku u Nechanic (+ 339) a polepšil si náchodský zámek. Zřejmě díky speciálním prohlídkám tu zaregistrovali do konce října o 3742 lidí více než za stejné období loňského roku.

Státní zámky Opočno, Ratibořice a hospital Kuks jsou bohužel v porovnání s loňskem v minusových číslech.

I přes množství doprovodných akcí navštívilo hospital Kuks na Trutnovsku 77 tisíc osob, to je přibližně o 18 tisíc méně než vloni. „Myslím, že sezóna byla dobrá, pořád máme největší návštěvnost ze všech památek v kraji,“ říká kastelán Libor Švec. Konstatuje, že v areálu je stále plno, stoupá zájem o akce, přichází více rodin. Menší zájem o Kuks mohlo podle Švece ovlivnit dopravní omezení z Jaroměře na Kuks a pak také výluka vlakových spojů. Vliv na zájem o památku může mít i zvyšování vstupného. Řada lidí se také do areálu vrací, ale vynechá prohlídkové okruhy.

O 17 tisíc lidí méně dorazilo také do Ratibořic na Náchodsku.

V součtu státní památky v kraji navštívilo k závěru října 256 531 návštěvníků, zatímco vloni přišlo na památky během celého roku 304 267 lidí.

I když některé hrady a zámky zavřely své brány, mnohde ještě chystají do konce roku koncerty, pohádky i adventní výstavy, a tak mohou návštěvnost ještě pozvednout.

Hospitál Kuks zve na listopadové víkendové prohlídky hospitálu a vánoční trhy.

Státní zámek Náchod si připravil prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku, a to od 25. do 28. listopadu na rezervaci pro školy a zájezdy, od 29. listopadu do 1. prosince je Advent přístupný veřejnosti.

Zámek Hrádek u Nechanic pořádá 30. listopadu vánoční koncert ve Zlatém sále. V prosinci zde chystají vánoční prohlídky a koncerty.

Pátého prosince můžete zažít Mikulášskou obchůzku v Rudrově mlýně v Babiččině údolí, kde vás uvítá folklorní soubor Barunka z České Skalice. Program tu mají nachystaný až do konce roku. V budově vodního mandlu se bude konat malý adventní trh a na Starém bělidle můžete nahlédnout do štědrovečerně vyzdobené Babiččiny světničky.

Od pátého do osmého prosince zve na advent i státní zámek Ratibořice.

Na jednom ze symbolů Českého ráje, loveckém zámečku Humprecht byla sezóna podle kastelánky Dagmar Faměrové tradiční. Návštěvnost opět přesáhla přes třicet tisíc příchozích. Lidé zde nejvíce oceňují bohatost interiérů, mnoho z nich nevěří, že je na zámku tolik místností, obvykle si pamatují z dřívějších návštěv akustickou hodovní síň. Pozornosti se těšila i prodloužená výstava Vzpomínka na Zámek devatera pohádek s výstavou kreseb pana Jiřího Fixla. Nejoceňovanější byl komponovaný pořad Překrásná lovkyně Diana v rámci Hradozámecké noci, protože půvabně poodkryl vztahové problémy zakladatele zámku a jeho krásné manželky. Velké oblibě se zde těší tradiční noční prohlídky. Co se týče oprav památky, tak finišují přípravy.

„Během nadcházejících zimních měsíců nás čekají revize, uzávěrky, inventury a případné vyklízení místností pro rekonstrukci. Stále žiji v bláhové naději, že přesvědčíme dodavatele, aby postupovali po částech a zachováme návštěvní provoz,“ doufá kastelánka. Zámek se otevře zájemcům ještě 30. listopadu od 15 hodin předvánočním koncertem dechového souboru pražské konzervatoře.