"Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s takovým spolkem, jakým je Sdružení pro Vízmburk, protože je za ním obrovská práce a neocenitelné nadšení," uznává úsilí havlovického spolku Ivan Češka.

"Jako Národní památkový ústav (NPÚ) nechceme slízávat smetanu po dřině, kterou na hradě členové spolku odvedli. Nechceme jim jen tak vzít něco, na čem se dřeli, a tím se chlubit. Jako správci hradu proto budeme stát trochu v pozadí," tvrdí kastelán.

Do konce roku má být hotová rekonstrukce hradu, otevřít se má příští rok v květnu. "Otevřením pro veřejnost se zúročí nadšení Antonína Hejny, díky jehož archeologickému výzkumu se hrad podařilo znovu objevit po mnoha staletích. Je to návštěvnicky velice zajímavá záležitost s atraktivní, novodobou historií objevení východočeských Pompejí. To se opravdu málokdy vidí, aby se hrad vyhrabal ze země," poukazuje na výjimečnost Vízmburku.

Ivan Češka dostal správu hradu Vízmburk přidělenou kvůli tomu, že se nachází nejblíže jinému objektu Národního památkového ústavu - zámku v Ratibořicích. "Jsme nejbližší organizační útvar. Těší mě to, protože pod hradem Vízmburk končí Babiččino údolí. Lze říct, že Vízmburk je nedílnou součástí obrovského přírodně krajinářského parku, který končí u Havlovic," upřesňuje Češka.

Na financování rekonstrukce Vízmburku se podílejí obec Havlovice částkou 600 tisíc, Královéhradecký kraj sumou 1,5 milionu, půl milionu korun se podařilo vybrat spolku Sdružení pro Vízmburk ve veřejné sbírce. Klíčová byla dotace bezmála 16 milionů Evropské unie z programu Interreg.

Rekonstrukce hradu je součástí projektu Po stopách společné středověké historie s polským partnerem z města Zabkowice Slaskie, kde opravují zámek. Její náplní je také turistická stezka mezi Vízmburkem a dalšími devatenácti historickými místy.

"Cílem projektu je, aby turista navštívil nejen Vízmburk, ale aby se vydal na stezku a navštívil další zajímavá místa jako Ratibořice, Rýzmburk, Červenou horu, Nové Město nad Metují, známá i méně známá a neobjevená místa," vysvětluje Jaroslav Balcar, místopředseda Sdružení pro Vízmburk.