Zkus Kuks. Tímto heslem se opět nechaly letos zlákat desetitisíce turistů. Kuks znovu kraluje statistikám návštěvnosti památek v Královéhradeckém kraji ve správě Národního památkového ústavu. Do proslulého barokního hospitálu do konce října zavítalo 58 659 návštěvníků, o pět tisíc více než loni. V letech před pandemií však byla čísla ještě vyšší.

Dařilo se i ratibořickému zámku, kam přišlo 38 619 turistů, v porovnání s rokem 2021 o téměř šest tisíc víc. O více než 6,5 tisíce narostla také návštěvnost náchodského zámku, který si prohlédlo 33 799 turistů. Jen o něco méně - přes 32 tisíc návštěvníků letos dorazilo na Státní zámek Opočno.

Opočno také jako jediné zaznamenalo pokles oproti předchozí sezoně. Podle kastelána Tomáše Kořínka však čísla zkreslují, může za to rozdílná metodika používaná při vypočítávání návštěvnosti. V letošním roce totiž prošly prohlídky zámku reorganizací a po finanční stránce si polepšil. "Otevřeli jsme druhé patro, které zaujalo a pomohlo. Na výnosech jsme na tom výrazně lépe a mohli jsme přistoupit k opravám, které jsme původně odkládali," řekl Kořínek.

Řemeslníci se pustí do opravy střechy letohrádku, potřeba zřejmě bude i vrtulník

Oprav se tak dočká dřevěné zábradlí v parku, ale například i schodiště na zámku. Kromě toho by návštěvníci mohli příští rok spatřit na nádvoří další dvě opravená děla a těšit se mohou na expozice doplněné o nově zrestaurovaný nábytek a obrazy.

Zámky ve svátečním hávu

Pro letošní rok přitom sezona úplně nekončí. Ještě v listopadu mohou na Opočno zavítat od pondělí do pátku předem objednané minimálně desetičlenné skupiny a 3. prosince se na druhém nádvoří uskuteční vůbec první adventní trhy.

"Od pěti hodin pak na nás naváže oblíbená městská akce s příjezdem Mikuláše. Od toho 3. prosince se pak budou konat každý víkend až do 18. prosince adventní prohlídky zámku, které budeme také pořádat poprvé," upozornil kastelán.

Nejen Opočno však bude dýchat vánoční atmosférou. Už od 26. listopadu začínají Vánoce na Hrádku u Nechanic, který si letos prohlédlo na 25 tisíc návštěvníků. Lákala je sem i nová prohlídková trasa pod názvem Od sklepů po věž a velmi úspěšné jsou speciální stavebně-historické prohlídky Hrádkem křížem krážem.

FOTO, VIDEO: Vinobraní na Kuksu objektivem Jana Bartoše

Letos už 28. Vánoce na Hrádku potrvají do 11. prosince, do kdy se tu mohou návštěvníci ve svátečně vyzdobených interiérech seznámit s historií Vánoc, zvyky a tradicemi. "Prozradíme, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce," zve správa zámku.

Hospitál Kuks své brány otevře už 11. listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů a prohlídky zde budou možné i následující dva víkendy po tomto datu. Na Kuksu se chystají také tradiční vánoční trhy a adventní program nabídne Rudrův mlýn v Ratibořicích.

Návštěvnost ještě poroste

„Letošní sezona byla po dvou předchozích covidových letech bez návštěvnických omezení, ale dopady pandemie jsme na památkách vnímali samozřejmě také,“ zhodnotil uplynulé měsíce Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově.

I na památkách se přistoupilo k úsporným řešením. „Řadu kulturních akcí jsme realizovali v menším měřítku, některé jsme zrušili úplně. Prioritou pro nás zůstává péče o památky a také o zahrady a parky, podařily se nám vybrané stavební obnovy, za to jsem velmi rád," podotkl Kadlec.

Depp, Cremer, Vetchý. Do filmování na Hrádku u Nechanic zasáhlo i nadpřirozeno

Z pohledu návštěvnosti se podařilo o něco překonat loňský rok. "Samozřejmě statistika ještě poroste s ohledem na chystané adventní akce, ale bohužel nedosáhneme na čísla z roku 2019, kdy výše uvedené památky navštívilo bezmála 273 tisíc lidí. Je ale třeba říci, že se nám zcela změnil návštěvnický provoz na Opočně, kde se z více krátkých okruhů reinstalovaly dva rovnocenné okruhy. Z důvodu filmování byl určitou dobu uzavřen Hrádek u Nechanic a to vše se samozřejmě do statistiky promítlo. Na druhou stranu byl zájem o svatební obřady i o pronájmy vybraných prostor třeba pro muzikálové projekce,“ dodal Kadlec.