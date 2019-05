Generální rekonstrukce celé budovy i expozice Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou byla oceněna třetím místem v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2018.

„Každé ocenění naší práce nás těší. Rekonstrukce paseckého Památníku se opravdu povedla a mě moc těší, že to zaregistrovali i odborníci a oceněním to potvrdili,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Současné expozice důstojným způsobem prezentují odkaz našich předků a to vnímám jako velice důležité,“ dodal šéf Správy národního parku.