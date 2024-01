„Jezdil jsem tam v letech 2008 a 2009 a pracoval s nimi. Ano, chlastají a jsou líní, ale pokud se to s nimi umí, odvedou pořádný kus práce. Po hodině práce vyžadovali půlhodinovou přestávku, během níž do sebe naházeli několik decilitrových stakanů vodky. Ale potom opravdu makali,“ vzpomíná s úsměvem Marek Lorenc, který v té době také poznal, jak jsou Rusové družní - každou neděli Čechy zvali do svých rodin na velmi bohatý oběd, kde se, jak jinak, kromě jídla pila vodka po litrech.

Stává se, že manželky své muže na vozíku zakrátko opustí, protože náhlý zvrat psychicky nezvládnou. U Lorenců se to naštěstí nestalo. „Žena to vzala velmi statečně, nevyměnil bych ji za nic na světě. Jsme letos spolu už 24 let a zvládáme všechno v pohodě. Dceři bude letos devatenáct, studuje bezpečnostně právní obor na gymnáziu ve Skutči a chce jít na vysokou. Máme z ní velkou radost,“ chválí Marek ženy svého života.

Celý život se řídí heslem „ňáko bylo, ňáko bude“ a vyplácí se mu to. Po náročné rehabilitaci se překvapivě objevila nabídla práce pro vozíčkáře. U firmy Medicco vyrábějící pomůcky pro zdravotně handicapované se Marek stal konzultantem, manželka byla jeho řidičem. Ale v roce 2014 se objevil nový majitel společnosti, který si paradoxně nepřál mít v týmu vozíčkáře.

Marek Lorenc z Prosetína je od 30 let upoután na invalidní vozík. Osudu se dokázal vzepřít. Miluje svou rodinu, má koníčky a úspěšně podniká - vyrábí dřevěné květináče.Zdroj: se svolením Marka Lorence

Další etapa života tak mohla začít, a to u oboru, o kterém Lorencovi do té doby neměli ani ponětí. Jde o čištění interiérů aut, se kterým začali díky nápadu kamaráda Fandy. Bylo nutné zakoupit vysavač a speciální čisticí prostředky, načerpat cenné rady na internetu a začít shánět klienty. Mezi prvními byla dopravní firma Vincenci ze Skutče, která do Prosetína přivezla první kamiony. Potom už se zákazníci s nákladními a osobními auty jen hrnuli a není o ně nouze dodnes.

Auta čistí Markova manželka, on by už takovou práci vzhledem k pokračujícím zdravotním problémům těžko zvládal. A tak našel zálibu ve dřevě, když se zaměřil na výrobu květináčů. Metodou pokus-omyl se nakonec vypracoval k výtvorům, které budí velký zájem majitelů zahrádek, oken a balkonů. „Hobby“ nářadí časem vyměnil za lepší, při práci mu pomáhá tchán a zakázky se jen hrnou.

Co ještě má vitální pětačtyřicátník v plánu? Rád by založil nadaci, která by pomáhala tělesně handicapovaným. Zatím mu v tom svým pomyslným řehtáním brání velmi náročný úřední šiml, který vyžaduje hromady lejster a razítek. Marek kvůli podnikání a pokračující rehabilitační léčbě na to nemá příliš času, ale za svým plánem půjde urputně, jak už to v minulosti dokázal.

Život, i ten poznamenaný úrazem, lze prožít ve smíření a s humorem. Kdo ze zákazníků slyší „pan Lorenc“ a vidí muže na vozíku, naskočí mu film Na samotě u lesa. „Ten člověk se na mě podívá a ostýchavě pronese: nezlobte se na mě, ale napadla mě taková myšlenka… A já na něj vybafnu: NEHOUPAT! Beru to v pohodě,“ směje se Marek.