Důvodem je zaniklý textilní průmysl. Ten totiž doslova „živil“ místní čistírny odpadních vod. Ty nyní pracují na půl plynu a stejné náklady na provoz se dělí mezi méně plátců. Konkrétně ve Frýdlantu odebírala zdejší zaniklá textilka Slezan celou polovinu odpadních vod. I z toho důvodu musí dnes lidé platit astronomicky vysoké stočné.

„Čistírna ke svému optimálnímu provozu potřebuje jisté zatížení. Ani větší, než na jaké je stavěna, ani menší. A největší dodavatelé špinavé vody, na které byla dimenzována, tady už nejsou,“ přiznal ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar.

Kubík vody za 84 Kč

Veškeré náklady tak na sebe museli vzít zbylí koncoví odběratelé vody ve Frýdlantu jeho obyvatelé. Stočné se zde letos vyšplhalo na necelých 53 korun, společně s vodným lidé platí za kubík vody přes 84 korun. „Kdyby se ve Frýdlantu objevil nový výrobce, který by vypouštěl stejný objem odpadní vody jako Slezan, cena vody by bezpochyby klesla. Částka by se totiž rozpočítala a on by platil celou polovinu,“ připustil Olyšar.

Tento scénář je ovšem nepravděpodobný. Naděje na obnovení provozu někdejšího textilního gigantu jsou nulové. A lidé své kohoutky s vodou škrtí víc a víc. Kupují se ekonomické pračky a myčky. Odebrané vody je čím dál míň a míň. A platí pravidlo, že čím méně odebírají a vypouštějí, tím více platí. Náklady na provoz čističek totiž nelze seškrtat více než na 85%.

„Jen na čističce pracují 4 lidé na dvousměnném provozu. A to bez ohledu na to, kolik vody vyčistí. Mzdové náklady tak činí významnou část ceny,“ potvrdil Petr Olyšar.

Podobná je situace v Novém Městě pod Smrkem. To má svoji čistírnu odpadních vod, díky zaniklé Textilaně jede ale i ona na třetinový provoz. Vypnout ji ovšem nelze. Vodní zákon stanoví, že za vypouštěné odpadní vody zodpovídá město.

Nemáš kanál? Vyděláš!

Na všem tak paradoxně nejvíce vydělávají obce, které nejsou na žádnou čistírnu odpadních vod napojeny, například Višňová, Bílý Potok, Horní a Dolní Řasnice, Lázně Libverda nebo Habartice. Zde platí lidé pouze vodné, které je na Frýdlantsku levné. A šance, že by byly tyto obce v dohledné době odkanalizovány a podílely by se na režijních nákladech čističek, je malá. Počet nových přípojek by nikdy nevyvážil miliardové náklady na kilometry nových kanálů.