Park miniatur dostane nový exponát. Turisté budou obdivovat radnici z Hostinného

Hostinné se tak zařadí mezi sedm desítek miniatur a přidá se k dalším podkrkonošským městům Vrchlabí a Jilemnici, jejichž zámky obdivují návštěvníci v polských Kowarech již delší dobu. K vidění je tam i model Sněžky s Českou Poštovnou a kaplí sv. Vavřince.

Park miniatur v Kowarech je otevřený celoročně, denně od 9 do 18 hodin. Zaměřuje se na regionální památky Dolního Slezska a Krkonoš - hrady, zámky, turistické chaty, kláštery, kostely, historické budovy. Ročně tam jezdí desetitisíce Čechů. V srpnu loňského roku to bylo 20 let od okamžiku, kdy zakladatel parku Marian Piasecki představil veřejnosti první modely regionálních historických památek. Eiffelovku, šikmou věž v Pise, Big Ben nebo Sochu Svobody tam neuvidíte.

Platit lze i českými korunami

„Eiffelova věž by do krkonošské krajiny nezapadala, a tak jsem se rozhodl vybudovat miniatury vybraných památek Dolního Slezska, které jsou odrazem různých architektonických stylů. Společně se svými spolupracovníky jsme vytvořili miniaturní městečko, které se skládá z modelů dolnoslezských a krkonošských staveb,“ vysvětlil majitel Parku miniatur Marian Piasecki.

Inženýr z Karpacze, který pracoval 27 let v Německu jako expert na bezpečnost systémů jaderných reaktorů, vybudoval Park miniatur na místě areálu bývalé továrny na výrobu koberců. Ačkoliv se místní nápadu na začátku smáli a v sousedních městech Karpacz a Cieplice dali Piaseckému košem, zájem turistů je brzy přesvědčil o omylu. Ročně jich jezdí kolem čtvrt milionu, v roce 2009 jich bylo rekordních 330 tisíc. Hodně jich bývá z Česka. Kvůli nim mají v Kowarech české průvodce, české popisky u vystavených modelů, obchod s českými suvenýry i možnost placení českými korunami. Pečlivě udržované zahradnické výzdobě se věnují studenti z Kopidlna.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Českých návštěvníků je zhruba dvacet procent z celkového počtu. Jezdí jich opravdu hodně. Jejich zájem nás velmi těší. Jsme hned u hranic, vyjedete na Pomezní Boudy a pak už sjedete dolů do Kowar. Jsme sousedi, dobře se známe,“ řekl majitel Parku miniatur Marian Piasecki, který areál vybudoval z vlastních prostředků bez dotací. Vedle něj postavil také obrovský nový zábavní park s nafukovacími atrakcemi, jeden z největších v Polsku, a v přímořském středisku Niechorze u Baltu provozuje park miniatur mořských majáků.

„Lidé si řeknou mezi sebou, co u nás viděli a jak se jim u nás líbilo, to je pro nás nejlepší reklama. Máme také zadarmo parkoviště a toalety, to nehodláme měnit. Dbáme na čisté prostředí a upravovanou zeleň tak, aby se u nás hosté cítili příjemně,“ dodal Piasecki.