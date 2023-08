/FOTO, VIDEO/ Dvacet let už jezdí tisíce návštěvníků do Parku miniatur v Kowarech. Turistická atrakce na polské straně Krkonoš si udržuje vysokou návštěvnost i v letošním roce. Eiffelovku, šikmou věž v Pise, Big Ben nebo Sochu Svobody tam neuvidíte, v Kowarech hrají prim regionální památky Dolního Slezska a Krkonoš - hrady, zámky, turistické chaty, kláštery, kostely, historické budovy. Čechů tam jezdí desetitisíce ročně. Výroba nejoblíbenějšího modelu zabrala dva roky.

V Parku miniatur v polských Kowarech je i Sněžka s Českou Poštovnou, kaplí sv. Vavřince a meteorologickou stanicí. | Video: Deník/Jan Braun

V pondělí 14. srpna to bylo přesně 20 let od okamžiku, kdy Marian Piasecki představil veřejnosti první modely historických památek Dolního Slezska. Od té doby navštívilo Park miniatur v Kowarech zhruba pět milionů návštěvníků. Vedle polských staveb jsou k vidění modely Sněžky s Českou Poštovnou a kaplí sv. Vavřince, vrchlabského, jilemnického a frýdlantského zámku. České miniatury v příštím roce doplní radniční věž v Hostinném s obry, kteří jsou symbolem podkrkonošského města.

Inženýr z Karpacze, který pracoval 27 let v Německu jako expert jako bezpečnost systémů jaderných reaktorů, vybudoval Park miniatur na místě areálu bývalé továrny na výrobu koberců. Ačkoliv se místní nápadu na začátku smáli a v sousedních městech Karpacz a Cieplice dali Piaseckému košem, zájem turistů je brzy přesvědčil o omylu. Ročně jich jezdí kolem čtvrt milionu, v roce 2009 jich bylo rekordních 330 tisíc. Hodně jich bývá z Česka. Kvůli nim mají v Kowarech české průvodce, české popisky u vystavených modelů, obchod s českými suvenýry i možnost placení českými korunami. Pečlivě udržované zahradnické výzdobě se věnují studenti z Kopidlna.

Cigarety, maso či nafta. Levnými nákupy Češi přispívají do polského rozpočtu

„Českých návštěvníků je zhruba dvacet procent z celkového počtu. Jezdí jich opravdu hodně. Jejich zájem nás velmi těší. Jsme hned u hranic, vyjedete na Pomezní Boudy a pak už sjedete dolů do Kowar. Jsme sousedi, dobře se známe,“ říká majitel Parku miniatur Marian Piasecki, který areál vybudoval z vlastních prostředků bez dotací. Vedle něj postavil také obrovský nový zábavní park s nafukovacími atrakcemi, jeden z největších v Polsku, a v přímořském středisku Niechorze u Baltu provozuje park miniatur mořských majáků.

„Lidé si řeknou mezi sebou, co u nás viděli a jak se jim u nás líbilo, to je pro nás nejlepší reklama. Máme také zadarmo parkoviště a toalety, to nehodláme měnit. Dbáme na čisté prostředí a upravovanou zeleň tak, aby se u nás hosté cítili příjemně,“ zdůrazňuje.

Eiffelovku, šikmou věž v Pise, Big Ben nebo Sochu Svobody tam neuvidíte, v Kowarech vystavují regionální památky Dolního Slezska a Krkonoš. Celkově sedm desítek miniatur. „Eiffelova věž by do krkonošské krajiny nezapadala, a tak jsem se rozhodl vybudovat miniatury vybraných památek Dolního Slezska, které jsou odrazem různých architektonických stylů. Společně se svými spolupracovníky jsme vytvořili miniaturní městečko, které se skládá z modelů dolnoslezských a krkonošských staveb,“ vysvětluje Marian Piasecki.

Zlatý vlak

„Při prohlídce našeho Parku miniatur uvidíte modely staveb zmenšené v měřítku 1:25. Ty, které stojí v horách, jsou ve zmenšení 1:50. Miniatury jsou vyrobeny nejnovějšími modelářskými technikami, které odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům. Zeleň, přírodní prostředí a vypracování objektů do nejmenších detailů vylepšují už tak pěkné památky našeho regionu,“ popisuje.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Například miniaturu polského zámku Książ vyrábělo jedenáct modelářů dva roky. Zámek ležící u Walbrzychu se stal zřejmě nejvíce oblíbenou miniaturou. Je největší a kolem něj jezdí vlak. Je proslulý tím, že během druhé světové války ho zkonfiskovali nacisté. Údajně se měl stát sídlem Adolfa Hitlera. Pod zámkem se ukrývají dlouhé podzemní chodby a dodnes se spekuluje o tajemné jantarové komnatě z Petrohradu. Legendu o vagonech naložených zlatem a cennostmi, kterou nacisté údajně v roce 1945 ukryli před Rudou armádou v horách, připomíná v Kowarech Zlatý vlak. Ten krouží s figurkami německých vojáků kolem zámku.

Novinkou budou obři z Hostinného

Modely se vyrábějí v dílně, která je součástí Parku miniatur. „Pracují na nich naši umělci. Pravidelně se věnujeme opravám původních miniatur, některé jsou přeci jenom staré už dvacet let. A každý rok se snažíme vyrobit novou. V příštím roce to bude radniční věž v Hostinném, na které jsou obři. Plány už máme připravené,“ prozrazuje majitel.

Před pandemií měl park nejvíce zahraničních turistů z Německa, v rekordním roce 2009 tam přijelo v jeden den 37 autobusů. Teď dominují Češi. Po pandemii covidu návštěvnost klesla, v loňském roce si přijelo prohlédnout miniatury do Kowar 190 tisíc návštěvníků. I tak je to skvělý počet.

Letos se tam vydal i Pavel z Brna, který je v Krkonoších na dovolené. „Slyšeli jsme o tom od příbuzných. Park je opravdu moc pěkný, líbí se mi detailní zpracování jednotlivých památek,“ oceňuje práci modelářů.

Studentky z Krkonoš na brigádě

Fakt, že Čechů jezdí do Parku miniatur opravdu hodně, potvrzuje Markéta Paulů z Vrchlabí. Studentka Krkonošského gymnázia je v Kowarech na brigádě a české turisty provádí během letních prázdnin. „Češi, stejně jako Poláci, park hodně chválí, jak je udržovaný. Nejvíce oblíbenou miniaturou je ta největší, zámek Książ,“ říká.

Pro Markétu znamená brigáda v Polsku zajímavou zkušenost. „Ne každý čte cedulky u jednotlivých miniatur, tak se od průvodců dozví zajímavé informace. Je to hezké a klidné prostředí. Přináší mi to kontakt s novými lidmi, zkušenosti do budoucna. Dozvěděla jsem se něco nového o památkách, které jsem dříve tolik neznala. Baví mě, že lidi můžu něco naučit. Chtěla bych být učitelkou, tak si to teď tak trochu trénuji,“ usmívá se Markéta Paulů.

Další česká stopa vede do Střední školy zahradnické v Kopidlně, jejíž studenti mají dobrou příležitost vyzkoušet si v praxi péči o květiny a zahradu. Tak jako Nela Rybínová, která pochází z Jilemnice a v současnosti bydlí v Libáni na Jičínsku. „Jsem tady skoro celé prázdniny. Pomáhám upravovat zeleň a se vším, co se týká zahrady. Je to dobrá praxe,“ říká Nela Rybínová.

Park je otevřen celoročně, denně od 9 do 18 hodin. Průvodce během hodiny přiblíží minulost i přítomnost vystavených objektů. Návštěvníkům je k dispozici kavárna, obchod a stánek s občerstvením.

Okurky nakládačky, cibule, kopr. Češi zavařují, suroviny nakupují v Polsku

Vstupné



- dospělá osoba: 45,00 złotých, senioři, studenti a postižení: 41,00 złotých, mládež 15-18 let: 39,00 złotých, děti do 14 let: 36,00 złotých. Vstup je možné zaplatit také v českých korunách. Cena je vypočtena z aktuálního kurzu české koruny a polského zlotého.



Parkování, toalety, průvodce a fotografování jsou zdarma. Osoby menší než jeden metr mají vstup zdarma.



Kudy tam?



GPS: 50° 47' 55'', 15° 50' 2'' nebo 50.798625, 15.834152



ulice Zamkowa 9, Kowary, Polsko