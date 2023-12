Platit v automatu je možné i kartou, lze si v něm zakoupit i sezonní lístek za 1000 korun. Připravuje se na to i Andrea Maturová z Čelákovic, která jezdí do Vrchlabí ke známým v zimě takřka každý víkend a běžkařské tratě s oblibou využívá.

„Jsem ráda, že ve Vrchlabí takový areál existuje. Můžeme tam vyrazit bez ohledu na čas i večer, jsem tady hrozně spokojená. Tak prostě budeme kupovat známky a parkovné,“ reagovala smířlivě na novinku, když se byla v sobotu podívat v areálu. Ten je v sezoně otevřený denně až do 20 hodin. Až dosud měli lidé parkování zadarmo. Dobrovolně mohli přispívat na údržbu tratí zakoupením speciálních známek v hodnotě od 50 do 500 Kč. Tak to dělala i Andrea Maturová. Zavedení placeného parkování má přinést důležitý zdroj financování pro údržbu uměle zasněžovaných tratí, která stojí 2 miliony korun na sezonu.

„Pokud budou peníze za parkování sloužit na pokrytí nákladů na údržbu tratí, tak se to dá pochopit,“ dodala pravidelná návštěvnice z Čelákovic. „Nejsou to úplně symbolické ceny, 95 korun na tři hodiny mi přijde dost, i když dává smysl, že to jde na údržbu tratí,“ namítl Michal Bočánek z Jablonce nad Nisou. Parkování v Bedřichově v Jizerských horách na běžkařské Jizerské magistrále stojí od pondělí do pátku 120 Kč na 3 hodiny, 180 Kč v rozpětí 3 až 8 hodin, o víkendu 100 Kč na 1 hodinu, 200 Kč na 3 hodiny a 250 Kč od 3 do 8 hodin.

Ve Vrchlabí je sazba 95 Kč za každé započaté tři hodiny pro osobní auto, 250 Kč za mikrobus a 1000 Kč za autobus. Sezonní lístek do 31. března se dá pořídit za 1000 Kč. Parkovací lístky vydává automat, otevřená bude i pokladna.

Svérázně vyřešil situaci se zavedením parkovného jeden z místních vyznavačů bílé stopy. V sobotu si běžky přivezl na kole, které nechal stát u brány fotbalového stadionu a vyrazil na okolní zasněžené cesty. „Mám hluboko do kapsy, proto musím na kole, nic jiného mi nezbývá,“ pokrčil rameny. „Cena za parkování je šílená, mělo by to být za pakatel. Je to moc. Záleží na finanční situaci lidí, kdo si tady bude moct dovolit parkovat a kdo radši přijde pěšky,“ poznamenal muž seniorského věku, který nechtěl sdělit svoje jméno, místo toho uvedl přezdívku PL9.