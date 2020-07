Soutěže se zúčastnil rekordní počet 35 jedlíků, mezi nimi byli i aktéři ze Slovenska a Polska. Organizátoři pro ně připravili 55 kilogramů párků. Úkolem bylo sníst jich co nejvíc během jedné hodiny. Historicky nejlepší výkon 40 nožiček z roku 2014 zůstal nepřekonán.

„Moje taktika byla, že jsem k párkům nejedl chleba. Až na konec jsem si dal jeden kousíček. Neměl jsem ani hořčici. Jedl jsem jen samotné párky. Během soutěže jsem vypil dvě piva a večer ještě nějaké to další padne,“ prozradil vítěznou strategii Josef Vondráček z Petříkovic.

Příště si troufá na padesát

Párkyády se zúčastnil podruhé. Při první účasti jich zvládl dokonce 37 a skončil druhý. V sobotu spořádal o sedm méně a byl první. „Hodně záleží na tom, jaké párky jsou. Letos jsme jedli těžké párky. Měly dost tvrdou kůži. Když tady budou markoušovické párky, tak bych jich snědl padesát,“ povídal po soutěži vítěz.

Kam jsi to nacpal? Obdivovali jeho výkon známí. Pokud si přitom dává párky doma, sní obvykle tři nožičky s kremžskou hořčicí a krajíček chleba.

„Typy párků se snažíme střídat, aby byly každý rok jiné. Letos byly od Kláštereckých uzenin,“ vysvětlil hlavní organizátor Petr Kuric z petříkovického Spolku přátel pod Jánským vrchem.

Startovalo se panákem medoviny



Všech 35 účastníků jedlo pohromadě, rozděleni byli do dvou řad. Začalo se panákem medoviny, který vypili při startu soutěže. Poté se pustili do konzumace párků. Každý měl nejprve na tácku pět nožiček. Přidával si podle libosti. Někdo si nechal nosit rovnou po pěti, jako vítězný Josef Vondráček, někdo po méně kusech. Párky se mezitím ohřívaly ve dvou velkých hrncích. Místní ženy doplňovaly jedlíkům pečivo, hořčici a kečup, k dispozici měli také křen, kremžskou hořčici a kozí rohy. Na zapití bylo možné poručit si pivo.

„Soutěžící musí hodinu sedět na jednom místě. Nesmí se zvednout od stolu. K dispozici má dva lístky, na které si může objednat pití. Pokud by potřeboval na záchod nebo musel zvracet, tak by byl diskvalifikovaný,“ přiblížil pravidla hlavní organizátor.

Josef Vondráček neměl obavy z toho, že mu bude špatně poté, co naplnil žaludek třicítkou párků. „Toho se nebojím. Půjdu do hospůdky na pivo. Večer už jíst nebudu, ale ráno si dám dobrou snídani,“ měl jasno.

Soutěž v pojídání párků v Petříkovicích vymysleli místní občané ze Spolku přátel pod Jánským vrchem, který se stará o aktivity v obci. „Vzniklo to v hospůdce na koupališti. Knedlíky se jedí všude. Někdo řekl, co takhle párky a chytlo se to. Letos jsme měli jubilejní desátý ročník s největším počtem účastníků,“ řekl Petr Kuric. „O prázdninách nás ještě čeká v sobotu 15. srpna maškarní akce s průvodem vesnicí Petříkovický karneval,“ dodal.