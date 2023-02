Dny hrůzy prožila panička Markéta, která se svou kamarádkou Luckou vyrazila koncem ledna do Krkonoš. Výlet neskončil šťastně. V neděli 29. ledna se kamarádky vypravily z Dolních Míseček na Vrbatovku. Spolu s nimi tam byl i Marketin pejsek Frank. „Projel kolem něj rychle lyžař a on se vyděsil a utekl do lesa,“ uvedla na instagramu Markéta. Franka hned začaly hledat, ale marně.

Markéta se proto obrátila s prosbou na celou veřejnost. Netrvalo dlouho a zpráva o ztraceném štěňátku se začala šířit po sociálních sítích a do pátrání se zapojila celá řada dobrovolníků. Pátrání ale značně komplikovalo zhoršující se počasí. Teploty v noci klesaly hluboko pod nulu, a navíc do Krkonoš přišlo silné sněžení. Přesto, když to bylo možné, pátrači hledali až do ranních hodin.

Šťastný konec

Nakonec se zadařilo. V brzkých ranních hodinách ve čtvrtek Markéta na instagramu oznámila, že má Franka konečně doma. „Franka mi prokrmovali na Vrbatce, kam se vracel. S Luckou z chaty jsme byly ve spojení. Dnes o půlnoci přišla sms, že ho viděla a utekl. Zkontatkovali jsme HZS, já se do pěti minut připravila a vyrazili jsme z Míseček směr Vrbatovka,“ popsala začátek akce se šťastným koncem. „Dojeli jsme, já uvázala Finna (svého druhého psa) na místo, kam chodil a udělali jsme cestu s jídlem,“ dodala Markéta s tím, že následně čekali. Po pěti minutách šla místo zkontrolovat a zjistila, že na místě už není Finn sám, ale je s ním i Frank.

Pejsek ihned poznal svou paničku a šel k ní. Naštěstí je prý v pořádku. „Je vyhublej a má malé zranění na noze, ale jinak mu nic není. Po dlouhých dnech pátrání má tak svoje dva pejsky konečně u sebe. „Lidi, my jsme to zvládli!“ dodala v závěru Markéta s tím, že děkuje všem, kteří jí pomáhali v pátrání po zaběhlém Frankovi.