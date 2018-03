Pavel Jirsa jmenován náčelníkem Horské služby Krkonoše

Špindlerův Mlýn - Šestapadesátiletý Pavel Jirsa byl v úterý jmenován na základě výsledků výběrového řízení náčelníkem Horské služby Krkonoše.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno na podzim minulého roku po tragickém skonu dlouholetého náčelníka krkonošské oblasti Adolfa Klepše. Přihlásili se do něj čtyři uchazeči a 26. ledna byl po důkladném zvážení všech kandidátů vybrán Pavel Jirsa. Ten do té doby vedl Horskou službu Krkonoše jako pověřený náčelník. „Původně bylo datum jmenování stanoveno podle zadání řízení na 1. května. Vzhledem k tomu, že proti výsledku řízení nebyl podán žádný protest, neviděli jsme důvod, proč jmenování ještě odkládat,“ uvedl František Hadáček, statutární ředitel Horské služby České republiky.



Pavel Jirsa je od roku 1986 členem Horské služby. Z dobrovolného člena a sezonního záchranáře se v roce 1996 stal profesionálním záchranářem a na svém kontě má více než dva tisíce zásahů. V posledních letech pracoval v Horské službě jako zástupce náčelníka a metodik oblasti.



V roce 1985 se stal instruktorem horolezectví Československého horolezeckého svazu, o devět let později předsedou horolezeckého a skialpinistického klubu SAC Špindlerův Mlýn. V roce 2000 začal působit jako předseda komise závodního skialpinismu při ČHS. V rámci Horské služby absolvoval kurs leteckého záchranáře a poté i cvičitele HS. Skloubil tak profesi i své koníčky, protože mezi jeho hlavní zájmy patří lyžování, horolezectví, skialpinismus a horská cyklistika.