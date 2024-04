Jako podprůměrnou z hlediska návštěvnosti hodnotí uplynulou lyžařskou sezonu SkiResort Černá hora - Pec. Provozovatele areálu ve východních Krkonoších to nicméně neodradí v dalších investicích. Největší aktuální investicí bude stavba retenční nádrže s parkovištěm v Janských Lázních pod dolní stanicí lanovky Hofmanky Express za 150 milionů korun.

Španěl Raul (uprostřed) si užíval s kamarády krásné zimní podmínky v sobotu 20. ledna na Černé hoře ve východních Krkonoších. | Video: Deník/Jan Braun

Stavba nádrže s kapacitou 15 tisíc metrů krychlových zakrytá parkovištěm začne v letošním roce. Hotová by měla být na podzim 2025. Parkování pro lyžaře v příští zimní sezoně má zůstat částečně zachované. SkiResort chce letos také vybudovat nový přivaděč pro zasněžování do akumulační nádrže u kabinkové lanovky v Janských Lázních.

Chystá zároveň rekonstrukci horní stanice lanové dráhy na Černé hoře, kde by měla vzniknout do budoucna nová restaurace a bar, a stavbu retenční nádrže pro zasněžování ve Svobodě nad Úpou umožňující akumulaci vody pro místní areál, ale také pro sjezdovky na Černé hoře. „Poslední zimy jsou důkazem, že české areály musí nyní investovat do projektů akumulace vody, tak aby dokázaly využít kratší mrazivá období k zasněžování a zlepšování podmínek i v průběhu sezon,“ uvedl výkonný ředitel SkiResortu Černá hora - Pec Jakub Janda.

Mezi další rozpracované projekty střediska východních Krkonoš, o jejichž realizaci se rozhodne podle důležitosti a finanční náročnosti, patří stále vybudování lanové dráhy na místo vleku Javor v Peci pod Sněžkou a výměna technologie lanovky Saxner v Černém Dole.

V Peci pod Sněžkou získal SkiResort do svého portfolia lanové centrum Monkey park v Peci pod Sněžkou nedaleko od bobové dráhy, kterou odkoupil v loňském roce.

Novinka pro letní sezonu

Novinkou letní sezony bude nová speciální karta výLETNÍ sezónka, která bude platná od května do října. V prodeji bude online a její držitelé budou moci využívat neomezeně nejen lanovky SkiResortu Černá hora - Pec, dětské parky a výLETNÍ bus, ale také Stezku korunami stromů a její dětský park Emilův lesní svět. Vznikla tak nová jízdenka, která návštěvníkům hor ušetří nemalé peníze.

Prodej výLETNÍ sezónky začíná v těchto dnech na skiresort.cz. Dospělého vyjde na 1 290 Kč, junior a senior zaplatí 890 a dítě od 390 Kč. Vyplatí se všem, kteří jezdí do Krkonoš opakovaně.

„Zajímavá je výLETNÍ sezónka určitě pro residenty, lázeňské hosty, lidi z Trutnovska, Hradce Králové, popřípadě celého Královéhradeckého kraje, kteří jsou v Krkonoších díky nové dálnici za chvíli. Věříme, že se Černá hora i Portášky s dětskými parky stanou vyhledávaným místem pro výlety maminek s dětmi. Na Černé hoře je pro ně kompletní zázemí, včetně přebalovacího pultu, mikrovlnky k ohřevu dětského jídla i dětského koutku. Součástí výLETNÍ sezónky je také neomezený vstup na Stezku korunami stromů v Janských Lázních a do jejich dětského parku Emilův lesní svět,“ upřesnil Jakub Janda výkonný ředitel SkiResortu Černá hora - Pec a popsal další výhody výLETNÍ sezónky: „Jde o lepší dostupnost, snížení dopravní zátěže na region, úsporu za parkování a pohodlné přesuny pomocí propojení výLETNÍM busem. Ten bude letos jezdit na prodloužené trase. Z Pece pod Sněžkou nezajíždí pouze k lanovce v Janských Lázních, ale návštěvníky doveze až ke Stezce korunami stromů.“

Podle dat opakovaně míří do východních Krkonoš vedle návštěvníků z regionu turisté z Prahy, středních Čech a dalších krajů. „Jim se výLETNÍ sezónka vyplatí. Vždyť na území od Černé hory po Sněžku, což je vzdušnou čarou zhruba 5 km, najdete 3 letní lanovky, 4 dětské parky, 5 atrakcí jako je bobovka, lanový park, Stezka korunami stromů, minigolfové hřiště či Aquapark a nespočet tras pro horská elektrokola a koloběžky. Velkou část z těchto aktivit bude možné neomezeně využít díky výLETNÍ sezónce,“ zdůraznil Janda.

Pokračuje také EnjoyCard

Po loňské premiéře budou mít turisté i v letošní letní sezoně možnost využít EnjoyCard. Zájem o čtyřdenní jízdenku na lanovky a vybrané atrakce byl v loňském roce velký. Letos bude EnjoyCard nabitější a variabilnější. K desítce atrakcí z loňského roku přibylo lanové centrum Monkey park v Peci pod Sněžkou, které disponuje dětskou i dospělou trasou a legendárním přejezdem přes peckou přehradu.

„Nově budeme EnjoyCard nabízet ve dvou cenových hladinách podle sezóny. V květnu, červnu, září a říjnu, kdy nemusí být v provozu všechny zážitky, bude cena nižší, během letní sezóny bude stejná jako loni. Ať už vyrazíte v mimosezóně nebo o letních prázdninách, vždy bude vícedenní pobyt s EnjoyCard výhodnější až o 50%. Čtyřčlenná rodina s EnjoyCard na vstupech ušetří až 4 000 Kč. S tipy na výlety, které lidé najdou na skiresort.cz, potažmo přímo na stránce EnjoyCard si navíc nemusí lámat hlavu s tím, jak si volné dny co nejlépe zorganizovat,“ vysvětlil Jakub Janda.

Lanovka se rozjede 1. května

Kabinková lanovka Černohorský Express se po jarní pauze rozjede znovu 1. května. V provozu bude nepřetržitě až do neděle 5. května. Od 8. května už pojede každý den. Provoz lanovky kopíruje SkiResort Live půjčovna na dolní stanici s nabídkou horských elektrokol a koloběžek. Dětský park Kabinka na vrcholu Černé hory bude v květnu otevřený o víkendech. Na Portášky a k Herní krajině Pecka vyjedou poprvé návštěvníci o květnových víkendech. Ve stejných termínech se i tam otevřou půjčovny koloběžek SkiResort Live.