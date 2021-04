Radnice v Peci pod Sněžkou odkoupila za dvacet milionů korun bývalý hotel Uran v centru Velké Úpy. Zchátralý objekt v těchto dnech demoluje stavební firma.

Město Pec pod Sněžkou bourá zchátralý bývalý hotel Uran ve Velké Úpě. | Foto: Deník/Jan Braun

Nepřehlédnutelná budova u silnice vedoucí do Pece pod Sněžkou pod lanovkou na Portášky končí na smetišti dějin. Její historie sahá do přelomu 18. a 19. století. Co vznikne na jejím místě? "Otevírá se tu možnost výstavby menšího polyfunkčního objektu, kde by byly veřejné toalety, infocentrum, ale třeba také sdílená zdravotnická ordinace. V ní by se mohli střídat lékaři různých oborů nejen z Trutnovska a lidé z města by tak za běžnou zdravotní péčí nemuseli nikam daleko cestovat," přiblížil možné využití starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.