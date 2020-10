Od prosince začne fungovat v Peci pod Sněžkou obří parkovací dům se šesti patry, který za 175 milionů korun postavilo město. Financuje ho bez dotací, ze svých peněz a pomocí bankovního úvěru. Stavba začala v srpnu 2018, dopravní terminál postavily východočeské firmy Chládek a Tintěra a BAK. Město zahájilo výběrové řízení na provozovatele dopravního systému, nejen nového terminálu, ale všech parkovacích ploch ve vlastnictví Pece pod Sněžkou. „Nemáme odbornost ani personální kapacitu, abychom provozovali parkovací systém v Peci,“ vysvětluje tento krok starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.

Město chce vybudovat i druhý parkovací dům ve Velké Úpě s kapacitou 250 míst. „Máme stavební povolení, jsme připravení nastartovat stavbu dalšího parkovacího domu. Jen chvíli počkáme, až načerpáme sílu na další takovou velkou investici. Uvidíme také, jak to bude s ekonomikou měst, všechna jsou ohrožena současnou situací. Nevíme, jaké budou výnosy z daní a poplatky z ubytovacích kapacit,“ říká Alan Tomášek.

Kdy začne fungovat pro návštěvníky Pece pod Sněžkou nový dopravní terminál a jaký bude jeho systém?

Provoz začne v prosinci. V zimě budou jednodenní návštěvníci Pece, především lyžaři, parkovat v lokalitě Javor, a vícedenní hosté budou parkovat v dopravním terminálu, kde budou mít bezpečně zaparkovaná auta, nezasypaná sněhem. V létě to bude obráceně. Denní host, například návštěvník lanovky, bude parkovat v dopravním terminálu. Vícedenní hosté budou parkovat u svých ubytovacích zařízení.

Proč to tak je?

Má to svoji logiku. Jak byste dopravil v ranní špičce davy lidí s lyžemi z terminálu před městem? To by tady muselo stát padesát autobusů. Lidé přijíždějí na půl devátou, kdy se otvírají vleky. Denní návštěvnost jednodenních hostů je až 1200 lyžařů. To by nebylo logisticky zvládnutelné. Takhle lyžař zastaví pod sjezdovkou, vezme si lyže a jde lyžovat.

Ladili jste systém dlouho?

Pracovali jsme na něm s ubytovateli, provozovateli skiareálu i lanovky. Musím ještě podotknout, že jsme nyní v pilotní fázi, systém musíme nastavit a časem ho ještě budeme upřesňovat. Do budoucna uvažujeme o místní dopravě, mezi Velkou Úpou a Pecí by jezdily kyvadlově autobusy, například v pravidelných dvacetiminutových intervalech, a rozvážely by hosty po Peci.

Přesune se na dopravní terminál autobusové nádraží?

Počítáme, že do terminálu bude zajíždět linková doprava. Nebude to konečná zastávka, autobusy budou pokračovat dál na autobusové nádraží, které zůstává na svém místě.

Uleví parkovací dům znatelně dopravě v Peci?

Zásadně. Mezi Pecí a Velkou Úpou parkují stovky aut na chodníku podél cesty, což teď zmizí. Cílem je, aby auta nezůstávala v centru.

Stavbu terminálu platí město kompletně ze svého? Kolik stavba stála a jak si poradíte s financováním?

Ano. Je to zhruba 175 milionů korun. Město si vzalo úvěr, který pokryje dvě třetiny částky, jednu třetinu zaplatí město z vlastních prostředků.

Jsou díky tomu v útlumu další plánované investice?

Ne. Město má zdravou ekonomiku. V současné době máme na účtech 120 milionů korun. Jsme obec v dobré lokaci, zároveň si troufnu říct, že jsme úspěšně podnikající obec. Díky lanovce na Sněžku, pronájmu pozemků pod sjezdovkami, pronájmu pozemků na parkování a výnosům z parkovišť jsme schopni tyto investiční akce realizovat ze svých peněz.