Pec spouští investiční akce za půl miliardy

Pec pod Sněžkou /VIDEO/ - Investice za půl miliardy spouští Pec pod Sněžkou. Horské středisko se šesti stovkami stálých obyvatel, které v exponovaných termínech hostí až dvacet tisíc návštěvníků denně, řeší dopravní infrastrukturu a nové příležitosti pro turisty.

Prvním realizovaným projektem bude herní krajina Pecka na Portáškách ve Velké Úpě za 45 milionů (32 dotačních) s dřevěnými modely krkonošských zvířat v nadživotní velikosti, která má být hotová podle smlouvy s dodavatelem do začátku prázdnin. Příští měsíc začne výstavba dopravního terminálu za 160 milionů korun na asfaltové ploše u benzinové stanice se 457 parkovacími místy pro osobní automobily a autobusovým nádražím, které se tam přesune ze současné pozice u pošty. V provozu by ho rádi měli na zimní sezonu 2019/2020. Podobně nákladnou investicí bude následná stavba velkého parkovacího domu ve Velké Úpě naproti dolní stanici lanovky na Portášky.



Radnice v Peci k tomu výrazně zahýbe s prostorem u kapličky, kde přesune silnici na levou stranu, odkloní centrální parkoviště na vedlejší parkovací plochu, přidá patro a zastřeší jej, aby mohla na hlavní cestě vybudovat prostor plný zeleně. Hotový má také projekt muzea lanové dráhy a pracuje rovněž na propojení lyžařských areálů mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou.

„Pec má jedenáct tisíc lůžek, k tomu se přidávají denní návštěvníci. Zvládnout takovou kapacitu je obrovská zátěž. Proto vznikne až 900 nových parkovacích míst a autobusový terminál, který odvede dopravu z centra,“ říká starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. "Lanovka, sjezdovky, parkoviště, klíčové pozemky v Peci zůstávají ve vlastnictví města. To je naprosto klíčové, abychom dokázali vydělat peníze. Proto je máme a můžeme investovat v takovém rozsahu," připomíná.



Prvním z hotových projektů bude originální herní krajina Pecka ve Velké Úpě u horní stanice lanové dráhy Portášky. Co vás vedlo k její výstavbě?

Snaha oživit Velkou Úpu. Je historickým centrem města Pece pod Sněžkou, které bylo původně hornickou osadou. Velká Úpa je krásné místo s množstvím ubytovacích kapacit. Chceme jí dát atrakci, která posílí letní turistickou sezonu. Dalším důvodem bylo poskytnout návštěvníkům Krkonoš, především rodinám s dětmi, zajímavou možnost zastavit se v přírodě a přiblížit jim ji zábavnou i vzdělávací formou. Ukázat jim, jak pestrá je příroda kolem nás a jak tady žijí zvířata.







Jak vnímáte rostoucí nápor turistů v Peci? Nezačíná ho být až moc? Není to už problém?

Vnímám ho pozitivně. Pro nás je turista zdroj příjmů. Potřebujeme tady žít dvanáct měsíců v roce, pracovat, nikoliv pouze v exponovaných dovolenkových termínech. Všechny manufaktury zanikly, žijeme pouze z turistického ruchu. Dříve bylo v Peci plno v lyžařské sezoně, ale od dubna do listopadu prázdno. Jsme město, máme školu, ale neměli jsme do ní děti. V potravinách tvrdly rohlíky, neměl je kdo kupovat. Nemohli jsme udržet mladé lidi a rodiny. Nyní, i kvůli novým investicím ve městě, je sezona vyrovnaná a celoroční. Nové ubytovací kapacity vytvořily desítky celoročních pracovních příležitostí. Starostou Pece jsem šestnáct let a dobře si pamatuji, jak se daly hygienické potřeby koupit na jediném místě, na recepci hotelu Horizont.



Bývá turistů stále nejvíce o vánočních svátcích a Silvestru?

To zůstalo. Ale dnes každý druhý svátek přivede v krásném počasí lidi do hor, ať je léto nebo zima, a Pec je přetížená. I proto musíme dbát na rozvoj infrastruktury. Město je na něj nachystané. Připravovali jsme projekty a finance tak, abychom mohli spustit velké investiční akce. Především dopravní terminál v Peci, parkovací dům ve Velké Úpě, zvýšení kapacity na dalších dvou parkovacích místech. Tyto stavby přinesou 800-900 parkovacích míst pod střechou.



To by vám vyřešilo citelné problémy s dopravou, do kterých se každoročně dostáváte.

Ano, vyřeší. Jakmile bude hotový dopravní terminál, získáme první velké záchytné parkoviště pro 450 aut.



Takové stavby ale nelze postavit najednou. Které začnou nejdříve?

Jsou rozsáhlé jak stavebně, tak finančně. V červenci začne výstavba dopravního terminálu. Pokud vše půjde dobře, mohli bychom tam parkovat už příští zimu, případně v první polovině roku 2020. Souběžně zvýšíme kapacitu parkovací plochy na Bystřinách, která se rozšíří o jedno patro. Mezitím připravíme k realizaci parkovací dům ve Velké Úpě. Ten má souvislost s propojením lyžařských areálů v Peci a Velké Úpě. Parkovací plochy budujeme také proto, abychom centrum osvobodili od aut, jak u kapličky, kde přidáváme hodně zeleně a vytvoříme pěší zónu, tak u Javoru. Auta schováme do parkovacích domů. Dříve se situace bohužel řešila tak, že se údolí zalilo asfaltem.

Dosavadní hlavní parkoviště se závorou pod bobovou dráhou tedy zmizí?

Přeložíme silnici, přesuneme ji na levou stranu. Za kapličkou bude nájezd do krytého parkoviště. Prostor u kapličky získá důstojný prostor, směrem dolů přibudou mola a zeleň, vytvoříme místa na krátkodobé stání. Na Javoru se přesune cesta doprava, vzniknou tam dvě parkovací plochy, oddělené od komunikace.



Kolik to bude stát?

Přímé investice se budou pohybovat kolem půl miliardy. Budeme je kombinovat z vlastních zdrojů, dotací a bankovního úvěru. Za velkou výhodu považuji, že nemáme žádné závazky a disponujeme prostředky, která nám umožňují projekty financovat a spolufinancovat. Dopravní terminál bude stát 160 milionů bez DPH. Parkovací dům ve Velké Úpě bude v podobné hodnotě, ten budeme hradit kompletně bez dotací. Lanovka, sjezdovky, parkoviště, klíčové pozemky v Peci zůstávají ve vlastnictví města. To je naprosto klíčové, abychom dokázali vydělat peníze. Proto je máme a můžeme investovat v takovém rozsahu. Pokud bychom zůstali u přerozdělení státních peněz, tak jako obec se šesti sty obyvateli dostáváme osm milionů korun. To by opravdu nestačilo. Za to bychom toho mnoho nepostavili. Přitom máme 11 tisíc lůžek a v sezoně až 20 tisíc návštěvníků denně.



Investice do nové lanovky se vyplácí? Leckdy více než hodinové fronty svědčí o velkém zájmu.

Lanovka na Sněžku je hlavní cíl nejen Pece pod Sněžkou, ale jako lanová dráha na nejvyšší českou horu i vizitka České republiky, do které jsme investovali 300 milionů korun. Nesli jsme kůži na trh, abychom situaci zvládli finančně. Lanovka představuje turistický magnet a je zároveň největším zaměstnavatelem po lyžařském areálu.







V centru se hojně staví, roste tam hned několik velkých objektů. Jaké mantinely musí dodržet?

Územní plán a zastupitelstvo umožňují stavět pouze v centru formou revitalizace objektů. Například apartmánové domy sv. Vavřinec se staví na místě vybydlené, ošklivé prodejny. V Peci zůstalo takových objektů několik. Obec je povinná najít vhodnou formu jejich využití. Buď tady budou ruiny nebo je umožníme vlastníkům přestavět a zrevitalizovat. Dalším příkladem je hotel Hradec. Zchátral a stala se z něj ruina, ve které plápolaly okenice. Investor tam teď buduje čtyřhvězdičkový hotel, který přinese sedmdesát pracovních příležitostí. Na druhé straně územní plán Pece striktně zamezuje novou výstavbu na horních pláních, umožňuje pouze opravy a údržbu, a na horských samotách je úplně vyloučená.



Registrujete stále zájem stavět v horních partiích?

Ten je pořád. Někteří vlastníci by chtěli přestavět svoje nemovitosti na apartmány, nejlépe ve vrcholových partiích. To považujeme za naprosto nevhodný typ výstavby v takovém prostředí. Nehledě na to, že se tam lidé půl roku nedostanou. V tomto obec drží pevnou ruku a podobné projekty zamítá.



Je těžké zachovat takový kategorický přístup?

Je. I z pohledu práva člověka nakládat se svým majetkem. Ale obec má zákonné možnosti, jak stavby regulovat. Nesouhlasíme s přestavováním objektů na byty v místech, kde jsou sjezdovky. To je prostě blbost.



Jak vypadá situace s chystaným muzeum lanové dráhy?

Máme zpracovanou studii, pracujeme na stavebním povolení. Pravděpodobně ve dvou etapách budeme realizovat rekonstrukci bývalé dolní stanice lanovky, kde zůstala původní technologie. Rozšíříme tam prostory pro muzeum. Povede k němu speciální cesta s edukativními zastávkami. Na jejím projektu spolupracujeme s ČVUT. Inspirovali jsme se v zahraničí. Nechceme koncentrovat turisty pouze do nejvyšších a nejcennějších partií Krkonoš, ale dostat je i na další místa. Muzeum lanové dráhy a herní krajina Pecka jsou toho příkladem.



Postavíte plánované bytové domy pro místní obyvatele?

Ano. Teď se nám scházejí nabídky. Máme možnost postavit v režii města čtyři bytové domy s kapacitou dvanáct bytů. Další investice je soukromá, ve spolupráci s městem budou byty poskytnuty za nákladové ceny. Chceme umožnit rodinám dostupné bydlení na pozemcích města, aby mohly zůstat v Peci pod Sněžkou.