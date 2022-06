Co je to vlastně canicross? Jedná se o terénní běh, při kterém je pes napojený na běžce pomocí speciálního postroje a vodítka, který mu umožňuje pohodlně běžet a tahat, díky tomu může pes svou silou pomáhat zrychlit běh svého páníčka. V tom je canicross unikátní, spojuje sport lidí se sportem psů. Pejsci jsou na tuto disciplínu speciálně cvičení, proto na závodech přesně vědí, co mají dělat a řídí se pokyny: doprava, doleva, stůj, go - startující povel.

Ve Vrchlabí startovalo hned několik kategorií - běžci se psy do 10 kg, se psy nad 20 kg a běžci či běžkyně bez psů. Oddělené byly mužské a ženské kategorie a každý si mohl zvolit délku trati, která mu bude více vyhovovat, buď trať o délce 5 kilometrů nebo 10 kilometrů. Závody začínaly již brzy ráno kvůli velmi horkému počasí, které není pro čtyřnohé parťáky zcela ideální. Ale již lehce po desáté hodině bylo rozhodnuto o stupních vítězů.

Nejlepšími běžci byli v ženské kategorii se psem do 20 kg na trati 5 km Jana Jarmarová (1. místo), Karolína Šplíchalová (2. místo), Anna Kolomazníková (3. místo), v ženské kategorii se psem nad 20 km na trati 5 km Karolína Ulčová (1. místo), Lenka Pivoňková (2. místo), Viktorie Cipro (3. místo), v ženské kategorii se psem do 20 kg na trati 10 km Eva Horynová (1. místo), v ženské kategorii se psem nad 20 kg na trati 10 km Jana Pecháčková (1. místo), Lucie Šulcová (2. místo), Nikola Trčková (3. místo), v mužské kategorii se psem do 20 kg na trati 5 km Jan Vrána (1. místo), Boris Šlechta (2. místo), Miroslav Keprta (3. místo), v mužské kategorii se psem nad 20 kg na trati 5 km Michal Ženíšek (1. místo), Libor Sovák (2. místo), Vojtěch Rozmahel (3. místo).

Běžkyně na 5 km: Denisa Holečková (1. místo), běžci na 5 km: Jakub Sedláček (1. místo), Jan Jirovský (2. místo), běžci na 10 km: Tomáš Vlček (1. místo), Lukáš Buriánek (2. místo).

Po vyhlášení se pejskové mohli za odměnu zchladit v kádích s vodou a schovat se ve stanech od Vella Náchod.

Kateřina Ryšavá