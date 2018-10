Pelikáni už jsou v zimovišti. Ošetřovatelé je chytali holýma rukama

Dvůr Králové nad Labem - Na člunech, v neoprenech a holýma rukama chytali ošetřovatelé v zoologické zahradě 25 pelikánů. Dnešní akce trvala přes dvě hodiny. Některým opeřencům se totiž do zimoviště nechtělo, jeden dokonce zalétl až na koupaliště.

Pelikáni sice nelétají na zimu do teplých krajin, ale potřebují být v prostředí s teplotou nad bodem mrazu. Proto je zoo přesouvá do zimoviště. "Odchyt provádíme pravidelně každý podzim a vždy postupujeme podle osvědčeného systému. Ptáky vyženeme z rybníků ven, zamezíme jim přístup zpět k vodě a na břehu je pochytáme," oznámil zoolog Michal Podhrázský. Letošní odchyt byl pro něj v pořadí už osmým ve dvorském safari parku.



Do akce se společně s ním zapojilo ještě dalších dvacet ošetřovatelů a zoologů. "Zatímco většinu ptáků jsme pochytali na břehu během chvíle, dvěma pelikánům kadeřavým se ven z vody nechtělo, a tak jsme je na člunech naháněli přes půl hodiny. Nakonec jsme oba lapili do sítě,“ uvedl zoolog.



Závěr odchytu „zpestřila“ jedna samice. Ošetřovatelé ji dohnali až na městském koupališti, kam se jí podařilo přelétnout. „Koupaliště se nachází v těsné blízkosti safari parku a jeho pracovníci nám o nezvaném návštěvníkovi předali okamžitě zprávu. Odchyt se tak protáhl na více než dvě hodiny,“ řekl Michal Podhrázský.



Na zimoviště dnes bylo přesunuto deset bílých, osm kadeřavých a sedm afrických pelikánů. Stráví tam celou zimu, během které zahnízdí a vyvedou mláďata.