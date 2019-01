Trutnov - Zájem o technické obory poslední dobou stoupá. Studenti průmyslovky se věnují i satelitní či zabezpečovací technice a robotice.

Vladislav Sauer | Foto: Archiv školy

Školy a Evropská unie. Partnerství, které přes veškerá úskalí přináší prospěch oběma stranám. Finanční prostředky, jež se prostřednictvím jednotlivých fondů dají získat, by totiž vzdělávací instituce těžko jinde hledaly. Své o tom ví i Vladislav Sauer, ředitel Střední průmyslové školy Trutnov.

Vyplatí se řediteli střední školy hlubší zájem o Evropskou unii?

Určitě. A nejen střední, ale jakékoliv jiné. V technicky zaměřených školách je to ale důležité dvojnásob, protože obnova a modernizace materiálně – technického vybavení je finančně nesmírně náročná. Oblasti strojírenství, elektrotechniky, výpočetní techniky či automatizace jdou rychle kupředu.

Evropské fondy jsou ale trochu zašmodrchaný uzel.

Administrativní náročnost je často diskutované téma, ale vyplatí se to. Škola by jinak na takové objemy peněz nemohla dosáhnout. Stačí se podívat na již realizované projekty z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za roky 2007 až 2012 je jejich hodnota přes 17 milionů, celková výše získaných prostředků v uplynulých letech je asi 27 milionů korun. Nešlo by to ale taky bez nadšení a tvořivosti učitelů.

Jak to celé probíhá?

Základem je dobrý nápad. Následuje zpracování žádosti, v případě úspěchu realizace. S tou je spojena značná administrativa při zpracovávání různých monitorovacích zpráv a podobně. Po skončení projektu je nutné ještě zajistit jeho udržitelnost. Ve školství ale nyní moc možností, jak modernizovat a zkvalitňovat výuku, není. Takže i přes všechna úskalí je tohle dobrá cesta.

Na co konkrétně jste peníze využili?

Značná část šla do vybavení. Byly modernizovány počítačové učebny, dovybaveny odborné učebny a laboratoře pro mikroprocesorovou techniku, automatizaci s programovatelnými logickými automaty, povrchovou montáž desek plošných spojů pro pájení v ochranné atmosféře, elektrotechnická měření, bezdrátové sítě wifi a systém Linux a další. Pro zvýšení názornosti a srozumitelnosti výuky učitelé připravili skripta, sbírky úloh, pracovní listy, prezentace. Pro jednotlivé předměty rovněž vytvořili elektronické sady testových otázek k ověřování znalostí žáků.

Technické obory jdou ale velmi rychle kupředu. Stačíte držet krok?

Musíme. Díky projektům jsme do výuky zařadili i novinky jako Audiovizuální a satelitní technika (žáci se učí nastavovat a seřizovat anténní satelitní systémy a zprovozňovat satelitní přijímače), dále Robotika (sestavování a programování robotů a manipulátorů) a Zabezpečovací technika (návrhy, instalace a programování elektronického zabezpečení domů, bytů či automobilů).

A co uplatnění vašich studentů v praxi?

Právě díky zmíněným inovacím se jejich šance stále zvyšuje. Dobrých strojařů a techniků je nedostatek, spolupracujeme s velkými společnostmi ve městě. Škola se tak stala přirozeným centrem technického vzdělání v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informačních a komunikačních technologií v celém regionu.

Na čem pracujete právě teď?

Už tři roky běží bezesporu nejvýznačnější investiční akce v historii školy. V tomhle případě jde o programu ROP NUTS II. Severovýchod. Za téměř 40 milionů pořizujeme a modernizujeme vybavení pro praktické vyučování na pracovišti v Mladých Bukách, včetně souvisejících stavebních úprav. Nyní čekáme na nejvýznamnější část, dodávku nových obráběcích strojů. Suma sumárum za 20 milionů. Snad příští měsíc již budeme vybírat dodavatele. Do konce roku bychom pak měli dostat soustruhy, frézky, brusky, vrtačky, CNC soustruh i CNC frézku.

Jaký je současný zájem o technické obory?

Vypadá to na vzestupnou tendenci a určitě to souvisí s celospolečenskou diskuzí na tohle téma. Naši absolventi mají lepší uplatnění na trhu práce, navíc žáci učebních oborů mohou získat zajímavá stipendia.

A jak to vypadá s dalším dotačním obdobím?

Moc informací nemáme, končit má v roce 2020. Ale nevíme, jestli začne příští rok nebo až 2016. Nejsou ani objemy, nejsou vyhlášené programy, ale vzhledem k neustále proklamované potřebě kvalifikovaných pracovníků v technických profesích snad bude otázka jejich výuky a vzdělávání posílena. Nápady na další projekty určitě máme.

Uskutečněné projekty na Střední průmyslové škole Trutnov:



• Rozvoj vzdělávání síťových specialistů – 1,6 milionu korun.

• Vzdělávání pedagogů v technické oblasti – 4,1 milionu.

• ICT a nové technologie ve výuce – 9,3 milionu.

• Počítačové sítě ve škole – 2,3 milionu.



Probíhající projekty:



• Technika a řemeslo – 4,6 milionu korun.

• Moderní výuka praktických znalostí – 3,4 milionu.

• Inovace výuky na SPŠ Trutnov – 1,7 milionu.