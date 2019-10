Permoníci, kytara ze sirek, domino. Do knihy rekordů patří i kuriozity z regionu

/FOTOGALERIE/ Zápis do České knihy rekordů se povedl při sobotní akci Rýbrcoulovo podzemí. Před trutnovským Uffem se sešlo 156 dětí, převlečených za postavy permoníků. Není to jediný zápis z Trutnovska, který figuruje mezi českými rekordy a kuriozitami. Eviduje je Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Výjimečný je především výkon Tomáše Kordy z Vrchlabí, který během čtyřiceti let sestavil z 820 215 zápalek světově unikátní kolekci předmětů - funkční kytary, mandolíny, housle nebo repliky historických váz, obrazů, rámy zrcadel, modely kosmických raket. Vše ze sirek.

Tomáš Korda z Vrchlabí dokázal vyrobit ze sirek neuvěřitelné věci - například kytaru. | Foto: Agentura Dobrý den