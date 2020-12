/FOTO/ Situace s výskytem koronaviru na Trutnovsku se v prvním prosincovém týdnu stabilizovala. V okrese zůstávají nadále méně než čtyři stovky aktivních případů covidu-19, což je nejméně v kraji. Podle pátečních dat Krajské hygienické stanice v Hradci Králové je na Trutnovsku aktuálně 367 nakažených osob. Za poslední den přibylo 41 nových případů. Od pondělí se objevilo 159 případů, za stejnou dobu se uzdravilo 141 lidí. Počet obětí koronaviru v okrese se zvýšil na 108.

Mikrobiologická laboratoř v trutnovské nemocnici zpracovává vzorky na covid-19. | Foto: Deník/Michal Fanta

V protiepidemickém systému PES se Trutnovsko udržuje v prvních prosincových dnech ve třetím stupni pohotovosti, což je výrazně příznivější stav než před týdnem, kdy vyskočilo k vysokým hodnotám do pátého stupně. Podle pátečních dat ministerstva zdravotnictví platí na Trutnovsku rizikové skóre 46, čímž se s přehledem vejde do třetího stupně, který zahrnuje rizikové skóre od 41 do 60 bodů.