Ačkoliv v České republice stále platí opatření pro třetí stupeň systému PES, aktuální hodnota indexu rizika je pro Česko už více než týden na čtyřce. Na Královéhradecku je pak situace ještě horší. Už od pátku je zde index rizika na úrovni odpovídající nejvyššímu 5. stupni. Aktuální hodnota 79 je druhá nejvyšší v zemi. Hůř je na tom už pouze Zlínský kraj s indexem rizika 81.

Situace se zhoršuje i v jednotlivých okresech. Do fialové barvy značící kritický stav se zbarvilo Hradecko, Rychnovsko a Náchodsko. Okresy Jičín a Trutnov zůstávají na stupni číslo 4. Vůbec nejhorším okresem jsou aktuálně Pardubice s indexem rizika 88. Hůře než Hradec Králové je na tom pak z celé země už pouze Nový Jičín.

V hradeckém kraji podle hodnocení epidemiologů na webu ministerstva zdravotnictví dochází k nárůstu počtu denních přírůstků, a to zhruba o 20 procent ve srovnání s minulým týdnem. Číslo R pro kraj dosahovalo o víkendu hodnoty 1,33. Pokud by zůstalo takto vysoké i nadále, denní přírůstky případů v kraji by koncem prosince byly vyšší než jeden tisíc. Za poslední týden se zvýšil počet aktivních případů skoro o čtyři stovky. Stalo se tak vůbec poprvé za sedm týdnů.

Situace v nemocnicích napříč krajem je zatím stabilní. Například ve fakultní nemocnici je aktuálně necelých sto pacientů. Začátkem listopadu jich bylo přes 150.