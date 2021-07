Lidé v Trutnově už můžou plně využívat opravenou pěší zónu v centru města. Její podobu vylepšila roční rekonstrukce. Slavnostní otevření plánuje radnice při Trutnovském jarmarku v neděli 5. září.

Úplnou novinkou je voda, proudící na Svatojanském náměstí vedle pošty. Jde o naznačení původního vodního náhonu, který se v těchto místech nacházel. Jedno z historických míst Trutnova připomíná vodní prvek, který má délku 21 metrů a šířku včetně kamene 1,4 metru. Vodní prvek má akumulační jímku, která je napuštěna vodou a ta stále cirkuluje. Voda je chemicky upravována podobně jako v bazénech. Není pitná, ale není nijak závadná, proto se v ní například děti můžou brouzdat.

Na pěší zóně jsou vysazené stromy, město tam instalovalo lavičky. Změnou prošla dlažba, která je ze žuly. V některých úsecích je tmavě odlišená. Připomíná tím, že v těchto místech stávala do poloviny 19. století střední brána, která byla součástí středověkého opevnění města vybudovaného okolo roku 1340. "Jedna tmavá část znázorňuje městské hradby a druhá tmavá část most, protože místem dříve protékal náhon a bez mostu by tehdejší obyvatelé nemohli projít. Je to odkaz na minulost tohoto místa," objasnil starosta Ivan Adamec.

Trutnov dokončil rekonstrukci pěší zóny v centru města.Zdroj: Miloš Šálek

Kromě nového vzhledu a vybavení přinesla rekonstrukce také výrazné změny v systému dopravy. Záměrem radnice bylo vytvořit bezpečnější prostor pro chodce a cyklisty. Je to reakce na neřízené chování některých řidičů, kteří vjížděli auty do prostoru pěší zóny v Horské ulici a parkovali tam. Vjezd je nově povolen pouze v omezeném režimu. Zásobování obchodů je možné denně v intervalech ráno od 6 do 10 hodin a odpoledne od 17 do 20 hodin. Na pěší zónu můžou vjíždět pouze vozidla, jejichž hmotnost není vyšší než 4 tuny. Na pěší zónu mohou také vjíždět vozidla, která mají povolení Městského úřadu Trutnov. Na dodržování těchto pravidel budou dohlížet strážníci Městské policie Trutnov.

"Cílem je, aby v exponované době pěší zóna sloužila hlavně chodcům a cyklistům, aniž by je rušila a ohrožovala projíždějící motorová vozidla," uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych.

Auta můžou jezdit na pěší zónu v Trutnově pouze v době od 7 do 10 a od 17 do 20 hodin.Zdroj: Miloš Šálek

O PRÁZDNINÁCH ZAČNE OPRAVA KINA

Jen co Trutnov po roce dokončil proměnu pěší zóny v centru města mezi Krakonošovým náměstím a Společenským centrem Uffo i s nově vybudovaným vodním prvkem, který má připomínat někdejší vodní náhon, pustí se do další stavby. Během prázdnin začne oprava kina Vesmír za necelých 98 milionů korun. Trutnovský biograf projde velkou modernizací. Stavební společnost BAK si převezme stavbu během července, na srpen je naplánováno vyklízení a bourání. Rekonstrukce má být dokončena během léta příštího roku.

Nová podoba kina počítá se dvěma promítacími sály. Velký bude mít kapacitu 256 diváků a menší, který je určený převážně pro artová představení, pojme až 39 diváků. Ve vstupní hale se návštěvníci mohou těšit na nabídku občerstvení, navýšena bude kapacita toalet. Kino získá nové sedačky, špičkové ozvučení, novou bílou fasádu.

Autory architektonického návrhu jsou architekti Michal Rosa a Martina Rosová z Trutnova. "Kino Vesmír na Nábřeží Václava Havla v Trutnově bylo postavené v roce 1928 a je kulturní památkou. Přestože v roce 1976 prošlo rozsáhlou přestavbou, hmota stavby, základní členění fasády a zejména unikátní skořepinový podhled v sále jsou zachovány," uvedl Michal Rosa.

"Hlediště sálu není původní a nevyhovuje stávajícím potřebám. Bude proto kompletně odstraněno a nahrazeno novým s kapacitou 256 diváků. V prostorách druhého nadzemního podlaží, které ztratily původní účel, vznikne menší sál s kapacitou 39 diváků a bude sloužit pro méně kapacitní projekce artových představení, ale také díky ozvučení Atmos jako prémiové kino," přiblížil chystané změny trutnovský architekt.

PROVIZORNÍ KINO BUDE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE



Díky bezbariérovému řešení bude kino pohodlně přístupné také tělesně postiženým osobám. "Chtěli jsme, aby trutnovské kino splňovalo požadavky moderního prostoru, kde se veřejnost bude cítit příjemně a nabízené služby umocní zážitek ze sledování filmů," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Obyvatelé Trutnova o možnost sledování filmů na velkém plátně nepřijdou. Provizorní kino vzniká v základní škole Mládežnická v Horním Starém Městě. Promítat se tam bude od začátku září. "Stávající techniku jsme do školy už převezli a lidé se na první filmy mohou těšit na začátku září. Promítat budeme vždy od středy do neděle," upřesnil Libor Kasík, ředitel Společenského centra Uffo.