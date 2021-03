Pětatřicetiletá skialpinistka, kterou zasypala lavina, byla z Mělnicka

/FOTOGALERIE/ Žena, která zemřela v noci na pondělí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové poté, co ji zasypala lavina v Černém kotli Jagniantkowském na polské straně Krkonoš nedaleko Mužských kamenů, pocházela z Mělnicka. Bylo jí 35 let. V pondělí to uvedla mluvčí Policie ČR Iva Kormošová. V Krkonoších spadly v neděli dvě laviny, obě na polské straně hor. Do obou akcí se zapojilo 111 profesionálních i dobrovolných záchranářů Horské služby ČR. První lavinu uvolnili v Bialym Jaru nad Karpaczí dva skialpinisté, kterým se podařilo z masy sněhu vyjet.

Zásah Horské služby u nedělní spadlé laviny v Krkonoších | Foto: Horská služba

Druhou lavinu, která se sesunula podle pondělního upřesnění Horské služby pod sedlem nad Martinovkou v části Czarny Kociol Jagniatskowski na polské straně Krkonoš nedaleko Mužských kamenů, uvolnila skupina českých skialpinistů. Následně došlo k pádu sekundární laviny z vedlejšího žlabu, která se řítila na horské záchranáře. Všichni, včetně psů, stačili včas utéct do bezpečí. Podle mluvčí Policie ČR Ivy Kormošové je pravděpodobné, že žena, která se vydala společně s dalšími třemi muži na skialpinistickou túru u Martinovy boudy, porušila vládní nařízení o omezení pohybu. Všichni tři muži vyvázli bez zranění. Podle záchranářů dva z nich byli v těžkém šoku a vrtulník je transportoval do liberecké nemocnice. "Zahájili jsme úkony trestního řízení zatím bez právní kvalifikace. Všichni čtyři skialpinisté pochází z Mělnicka. S největší pravděpodobností porušili vládní nařízení o omezení pohybu. Pokud se to potvrdí, přestupek po prošetření předáme správnímu orgánu k dořešení," uvedla Iva Kormošová. Podle pondělního vyjádření Horské služby uvolnila lavinu skupina skialpinistů z ČR. "Došlo ke kompletnímu zasypání jedné ženy. Skialpinisté neměli žádnou lavinovou výbavu. Okamžitě jsme zorganizovali přesun psovodů z Bialyho Jaru, kde se v neděli také sesunula lavina, na druhou lavinovou nehodu pomocí vrtulníku ZZS. Zároveň byly aktivovány okrsky Horské služby ze západních Krkonoš," řekl Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše. VIDEO: Pád laviny má svou oběť, skialpinistka z Mělnicka podlehla zraněním Přečíst článek › Nedělní zásah blíže popsali také záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Vrtulník s volacím znakem Kryštof 6 odstartoval v neděli po poledni z hradecké základny směr Krkonoše. Nejprve zamířil do místa Bialy Jar těsně za hranicí s Polskem. "Vzhledem k podezření, že lavina zasáhla dvě osoby, se ihned rozjela záchranná akce podle předem nacvičeného scénáře. Vrtulník na laviniště postupně dopravil psovody a záchranáře Horské služby a jeho posádka pomáhala v pátrání po zavalených," přiblížili situaci krajští zdravotničtí záchranáři. V průběhu záchranné akce přišlo oznámení o pádu další laviny, tentokrát nedaleko Mužských kamenů nad Špindlerovým Mlýnem. "Masa sněhu s sebou strhla tři osoby, z nichž minimálně jedna zůstala pod lavinou. Zatímco na polské straně se podezření na zasažení lidí nepotvrdilo, pod sněhem v druhé lokalitě byla za vydatné pomoci lavinového psa Horské služby nalezena a vyproštěna mladá žena," líčili záchranáři. FOTO: Analýza pádu laviny: První jízda byla pohoda. Opakování přineslo tragédii Přečíst článek › Stav ženy byl vážný a ihned musela být resuscitována. Přes zhoršující se počasí nakonec záchranáři pomocí lanového podvěsu zraněnou ženu vyzvedli a přenesli na místo, kde mohla být umístěna na palubu vrtulníku. Následně byla v kritickém stavu transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Na místo přiletěli rovněž členové letecké záchranky z Liberec, posádka jejich vrtulníku Kryštof 18 se zároveň postarala o další dva účastníky nehody, kteří naštěstí nebyli lavinou zasypáni. Žena podlehla následkům zranění v noci na pondělí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.