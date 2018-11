Peter Nagy: Nechápu, že někdo dokáže zabít žirafy

Dvůr Králové nad Labem - Většina lidí se o likvidaci žiraf ve dvorské zoo z roku 1975 dozvěděla teprve před pár dny. Hlavně zásluhou písně 50 žiráf, kterou napsal a nazpíval slovenský zpěvák Peter Nagy. „Věděl jsem o tom smutném příběhu celé roky,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Kdy a odkud jste se poprvé o tragédii dozvěděl?

Po revoluci, z článků v novinách. Ale těch investigativních článků bylo tehdy strašně moc, týkaly se hlavně nespravedlností napáchaných na lidech za komunistů. Řešily se hlavně politické a disidentské kauzy. Zvířata šla tehdy bokem. A tato kauza zapadla v té době taky. Nebylo to ale fér.



Kdysi dávno jsem křtil mláďátko žirafy v bratislavské zoo. Jmenovalo se Ema. V Keni na foto-safari jsem, také jako fotograf, byl fascinovaný žirafami. Jsou to nádherná zvířata, kráčející totemy přírody - jak zpívám v písni. Mají grácii a upřímný lidský pohled. Nechápu, že taková zvířata někdo dokáže zabít.

Proč jste o dvorském masakru nazpíval píseň právě nyní?

Protože mi to nedá. Když jsem dával dokupy album Pianko, tak jsem si řekl, že tu píseň dokončím. Teď je právě doba, kdy některým lidem dochází, jak jsme to pokazili. Ne všichni si před tím zakrývají oči. Svými vynálezy jsme natrvalo poškodili přírodu a „vydobili“ jsme si v ní to nejtěžší místo. Denně potřebujeme ropu, auta, energie, a náš posvátný papír na náš byrokratický život a tak dále. Podpálili jsme si rodný dům a ještě to hrdě nazýváme „civilizace“. Vždycky, když jsem hrál poblíž Dvora Králové, anebo jsem jen projížděl okolo, říkal jsem si, že o tom jednou napíšu píseň.

Těší mě, že rádia ji pomalu začínají hrát. Mám už zralé publikum, proto reakce na píseň 50 Žiráf jsou velmi pozitivní, i navzdory tomu, že je to smutná píseň. V určitém věku už má člověk sklony bilancovat. Víme, že ne všechno, co jsme dokázali, bylo to správné. A to sa týká všech generací.

50 žiráf (hudba a text: Peter Nagy)Päťdesiat žiráf pána Vágnera,

kráčajú po nebi, jedna sa obzerá,

že prečo nemohli, zostať na zemi,

čítaš im v očiach: To ste vy - ľudia…

Príde deň keď táto zem vás ďalej neunesie…



Kráčajú zvieratá - vznešené totemy

jedinej viery čo bola na zemi

Bolo to o láske - Vy ste to predali - je vám to málo

To ste vy -ľudia…

Príde deň keď táto zem vás ďalej neunesie…



Kam s nami tečie rieka jedovatých áut?

A načo nám budú tie miliardy dát?

Aby sme sa vzájomne mohli vydierať?

…prečo sa neučíme žiť od zvierat?



Milión stromov denne umiera

Pre náboženstvo ľudského papiera

Tak už to máme čierne na bielom: stráca to zmysel

To sme my ľudia:

Príde deň, keď táto zem nás ďalej neunesie…



Päťdesiat žiráf pána Vágnera

Kráčajú po nebi, jedna sa obzerá…