Dělostřelecká tvrz Stachelberg u Trutnova s rafinovaným systémem podzemních chodeb a venkovních bunkrů vybudovaných na obranu proti Hitlerovi, je od soboty otevřená. Začala tam 31. sezona. Poprvé se mohli návštěvníci vydat do pevnostního muzea v roce 1993.

V sobotu 1. dubna začala turistická sezona v pevnostním muzeu na Stachelbergu. | Video: Jan Bartoš

V dubnu, květnu, září a říjnu bude otevřeno o víkendech a svátcích, v červnu od čtvrtka do neděle, v červenci a srpnu denně, vždy od 10 do 17 hodin. Otevřeno bude i v listopadu a prosinci vždy v sobotu od 13 hodin, mezi 25. až 31. prosincem denně. Dospělí zaplatí za prohlídku stejně jako v loňském roce 150 Kč, děti od 6 do 15 let 100 Kč.

Návštěvníci s průvodcem projdou více než kilometr rozestavěných chodeb a sálů v hloubce až 50 metrů pod povrchem. Cestou je čeká 186 schodů a v podzemí nízká teplota 9 stupňů. Můžou také vyrazit do malých pevnůstek na povrchu, které tvoří skutečný příběh československého opevnění. Na konkrétních vyzbrojených objektech uvidí, jak naše opevnění fungovalo v různých obměnách až do konce 20. století.

Stachelberg zahajuje sezonu, báňští záchranáři opravili štolu z roku 1937

Dvanáct mohutných bunkrů. Ve výzbroji deset houfnic, čtyři minomety, protitankové kanóny, desítky kulometů. Obrovské podzemí, posádka osm set až tisíc mužů. Toto pevnostní monstrum by dokázalo během jediné minuty vyplivnout na nepřítele přes dvě stě dělostřeleckých granátů a min. Takové byly záměry projektantů při budování pohraničního opevnění ve 30. letech minulého století.

Místo obrany hranic přišla v září 1938 mnichovská dohoda, okupace a německý protektorát. Pevnostní obr na Stachelbergu nebyl nikdy dokončen. Ovšem i to, co se podařilo vybudovat, je impozantní. Po válce přišlo zapomnění, téměř zánik. Nakonec se však Stachelberg podařilo zachránit, téměř doslova vstal z mrtvých. Starají se o něj dobrovolníci ze spolku Stachelberg.

Stachelberg chce získat zpět do vlasti špičkový kanon vyrobený proti Hitlerovi

Největším letošním projektem Stachelbergu je snaha získat originál pevnostního kanonu L1 pro nový expoziční objekt. Zbraň vyrobily Škodovy závody v Plzni ve 30. letech minulého století na obranu proti hitlerovské armádě. Originální kanon ráže 4,7 centimetru by se stal nejcennějším exponátem pevnostního muzea. Jednalo se o velmi účinnou zbraň, která byla schopna zajistit dostatečnou protitankovou obranu pevnostní linie a patřila ve své době ke světové špičce. Nyní ji vlastní soukromý sběratel ze západní Evropy.

Spolku Stachelberg se podařilo získat přes 70 procent cílové částky - 735 tisíc z 1 milionu korun. Na sehnání chybějící částky zbývá 39 dní.

Spolek Stachelberg chce získat pevnostní kanon L1 vyrobený Škodovými závody ve 30. letech minulého století.Zdroj: Spolek Stachelberg