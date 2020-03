Tradiční pietní akcí v rámci Dne Horské služby ČR by si v úterý 24. března u pomníku zesnulých lyžařů Bohumila Hanče a Václava Vrbaty v Krkonoších horští záchranáři připomněli kolegy, kteří zahynuli při záchraně lidských životů.

Den Horské služby Krkonoše | Foto: Archiv HS

„Tento den je dobrou příležitostí k připomenutí obětavé práce a historie horských záchranářů v naší zemi. Letos zároveň slavíme výročí 84 let činnosti Horské služby,“ uvedl ústřední náčelník Horské služby Pavel Antl s tím, že obvykle se spolu s horskými záchranáři vzpomínky účastní i členové Ski Jilemnice a další přátelé hor. „Vzhledem ke krizovým opatřením v souvislosti s virem COVID19 se však hromadná neuskuteční. Bylo by to příliš veliké riziko a kromě toho jsou hromadné akce zakázány,“ řekl k současnému stavu ředitel Horské služby Patrik Jakl.