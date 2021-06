Prakticky bezprostředně poté, co v Pilníkově v dubnu skončilo po více než dvou letech vybudování kanalizace za 189 milionů korun bez DPH, se promění město opět v jedno velké staveniště. Kvůli rekonstrukci silnice v délce 2,6 km na hlavním tahu mezi Trutnovem a Jičínem si tak alespoň na půl roku uleví od přívalu kamionů. Pod jejich náporem trpí především historické jádro. "Je to strašně nepříjemné. Jsme tranzitní město. Desítky a desítky kamionů proudí za hodinu přes Pilníkov. Projíždí navíc přes památkovou zónu přímo v centru města," popisuje situaci starosta Pilníkova Josef Červený. Kamiony tam teď mají stopku až do 14. listopadu.

Nákladní dopravci mají trasu přes Pilníkov na Jičín a Mladou Boleslav v oblibě proto, že se tím vyhýbají zpoplatněným úsekům. "Spousta dopravců řeší svoji logistiku přes neplacené komunikace. Takhle to prostě funguje," tvrdí Červený.

Také kvůli tomu se obává, jak zacloumá s dopravou dokončení polské dálnice k hraničnímu přechodu Lubawka/Královec. Starosta předpokládá, že několikaleté období mezi napojením české dálnice D11 na polskou rychlostní silnici S3 zasáhne citelně i Pilníkov. "Nárůst dopravy ze severního tahu Evropy přes novou polskou dálnici se dramaticky zvýší. Už teď je situace náročná, a pokud naroste ještě o dalších třicet procent, bude to v regionu jedna velká kolona," tuší starosta Pilníkova.

"Doufám, že někdo vymyslí mýtnou bránu, aby auta jezdila z polských hranic směrem na Hradec Králové. Jinak se budou nadále vyhýbat placení mýtného tím, že budou jezdit na Mladou Boleslav a tedy přes Pilníkov. Obávám se, že ani po výstavbě dálnice se situace nezlepší. Osobní i nákladní doprava narůstá," dodává.

Situaci s nadměrnou dopravní zátěží by pomohl Pilníkovu vyřešit obchvat. Jednalo se o něm v minulosti i v nedávné době. Narazil na dva problémy: výkup pozemků a finance. "O možnosti obchvatu Pilníkova jsme jednali s ŘSD. Pro něj je priorita dálnice. Vzhledem k tomu, že by muselo dojít k výkupu pozemků, je to v podstatě nereálná a generační záležitost," říká starosta. Uvažovalo se o dvou variantách trasy, obě měly vést podél železniční tratě. Delší varianta obchvatu končila až u železničního přejezdu ve Vlčicích, kratší by se napojila u domova důchodců na Trutnovskou ulici.

KUDY PO OBJÍŽĎKÁCH

Objízdná trasa pro nákladní dopravu vede přes Vrchlabí a Studenec. Objížďka pro osobní dopravu přes Hostinné, Rudník, Mladé Buky a Trutnov.

CO SE OPRAVÍ

- železniční přejezd v Chotěvicích (od 1. července do 31. července výluka s desetidenní uzavírkou)

- dva mosty (od 17. května do 14. listopadu s kyvadlovou dopravou)

- most nedaleko bývalé váhy (s uzavírkou od 17. května do 19. června a následně do 14. listopadu s kyvadlovou dopravou)

- úsek v centru Pilníkova (s uzavírkou od 31. května do 14. listopadu)

- napojení na odbočku na Staré Buky (s uzavírkou od 17. května do 30. května)

- most před autobusovou zastávkou Samoty (od 17. května do 17. října s kyvadlovou dopravou)