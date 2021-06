/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Pilníkov investuje jako nikdy v historii. Radnice chce především dát nový šmrnc centru města.

Na místě bývalé školní jídelny, kterou čeká demolice, plánuje Pilníkov postavit bytový dům pro osm bytových jednotek. | Foto: Deník/Jan Braun

Pilníkov je rozkopaný a ještě nějakou dobu bude. Město po dvou letech dokončilo vybudování kanalizace za 189 milionů korun, v plném proudu je rekonstrukce páteřní silnice první třídy a čtyř mostů v podání ŘSD. Tím to ale nekončí. "Je potřeba začít investovat do města," řekl starosta Pilníkova Josef Červený. Za prioritu považuje přístavbu základní školy na náměstí, která sjednotí třídy prvního a druhého stupně do jedné budovy. Ty dosud působí na dvou různých místech.