Trutnovská koalice popluje na jedné lodi s Piráty

Trutnov - Koaliční smlouvu vládnoucích stran podepsali v pondělí odpoledne v Trutnově. K trojici ODS, Volba pro město a Sdružení pro Trutnov se nalodili Piráti. O složení vedení města je rozhodnuto.

Piráti se budou podílet na vedení trutnovské radnice. Tomáš Eichler (vlevo nahoře) by se měl stát místostarostou.Foto: web Pirátů

Pondělní jednání zkompletovalo složení trutnovské koalice. Společně s ODS, Volbou pro město a Sdružením pro Trutnov, kteří dali dohromady nadpoloviční většinu sedmnácti zastupitelských křesel, ji vytvoří Piráti. Ti obdrželi ve volbách čtyři mandáty. Na radnici získají post místostarosty, kterou obsadí Tomáš Eichler, a dvě místa v městské radě. Tomáš Hendrych, lídr VPM, zůstává na dosavadní pozici místostarosty. Nově vytvořená koalice tak získá v zastupitelstvu pohodlnou většinu 21 mandátů proti dvanácti.

Starosta Ivan Adamec označil rokování za bezproblémové. „Proběhlo v přátelské atmosféře,“ uvedl po podepsání koaliční smlouvy. „Naší snahou bylo vytvořit širší koalici. Piráti ukázali už během volebního období, že chtějí pracovat. Jejich nový pohled, který přinesou, může být v kombinaci s naší zkušeností pro město užitečný,“ dodal. „Jednání byla velice vstřícná, ačkoliv současná koalice by fungovala i bez nás, protože měla většinu. Vážíme si toho, že jsme bráni jako seriózní a plnohodnotný partner,“ přiznal lídr Pirátů Martin Jiránek. „Nabídku být součástí širší koalice jsme zvažovali celé dva dny,“ řekl.

„Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že bude vhodnější ji přijmout a mít možnost prosazovat naše témata, s nimiž jsme šli do voleb. Myslím, že voliči ocení, že nevystupujeme jako protestní strana proti radnici, ale naopak využijeme tuto příležitost k naplňování našeho programu a ukážeme, že jsme schopní dát tomu šťávu. Obzvláště v oblastech, které bychom měli mít na starosti, tedy cestovní ruch, sociální služby, podpora podnikání, transparentnost a otevřenost radnice,“ vyjádřil se po jednání lídr Pirátů a nezávislých Martin Jiránek, který se soustředí na práci v Poslanecké sněmovně.



O pozici místostarosty neuvažoval. Také s ohledem na skutečnost, že Trutnov by měl v Parlamentu v kombinaci se starostou Ivanem Adamcem dva zástupce z nejužšího vedení radnice. Sedmatřicetiletého Tomáše Eichlera, který šel do voleb z třetí pozice kandidátky Pirátů, označil za kvalitního kandidáta pro post místostarosty. „Je to zkušený projektový manažer, který nepostrádá odbornost a schopnosti," upozornil.

Vedení radnice se už rýsuje také v Žacléři. K pozici starosty má nejblíž Aleš Vaníček, který při jednání koaličních hnutí přijal návrh vést město. Manažer Svazku obcí Horní Labe, bývalý redaktor Krkonošského deníku a dlouholetý člen rady města vystřídá Miroslava Vlasáka, který vedl radnici 24 let a do letošních voleb již nezasáhl. Je to výsledek dnešního jednání koaličních hnutí, které posbíraly ve víkendových komunálních volbách většinu zastupitelských mandátů.

Aleš Vaníček, lídr sdružení Náš Žacléř, dostal ve volbách nejvíce preferenčních hlasů a s návrhem, aby obsadil post starosty, souhlasil. „Na pondělním jednání jsme se dohodli s koaličními partnery Sdružení pro Žacléř a Žít Žacléř, že budeme pokračovat ve spolupráci. Návrh, abych se stal starostou, jsem přijal,“ potvrdil Deníku Aleš Vaníček. Absolvuje také schůzku s opozičními stranami, které mají v nově složeném zastupitelstvu o jeden mandát méně.

Usilovná jednání o sestavení vládnoucí koalice probíhají ve Dvoře Králové. Komfortní pozici má hnutí ANO dosavadního starosty Jana Jarolíma. „Máme za sebou jednání s většinou stran, které získaly zastupitelské mandáty. Mým osobním přáním je, aby se nám podařilo sestavit širokou koalici s účastí co největšího možného množství kandidátů. Tím by se mandát radnice stal od voličů velmi silný,“ řekl Jan Jarolím. Hnutí ANO vypouští z jednání pouze ODS, která získala čtyři mandáty. Ostatní strany se jednání účastní.