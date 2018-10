Pirátský místostarosta tvrdí: Šťávu tomu chceme dát hned

Trutnov - Výsledkem pondělních koaličních jednání v Trutnově je obsazení postu místostarosty Piráty. Stane se jím Tomáš Eichler. Sedmatřicetiletý asistent poslance Martina Jiránka působí mimo jiné v představenstvu spolku Stachelberg, který pečuje o unikátní dělostřeleckou památku.

Nová tvář na radnici. Tomáš Eichler se stane novým místostarostou Trutnova.Foto: Piráti

„Účast v koalici je pro nás velkou výzvou a příležitostí naplňovat naše cíle. Děkuji všem našim voličům za důvěru, kterou do nás vložili. Díky pestré skupině nadšených a pracovitých lidí, kteří se v Trutnově sešli pod pirátskou vlajkou a bez nichž by nebyl takový úspěch možný, vstupuji do pozice místostarosty bez obav a s vědomím toho, že máme odborné i personální zázemí podílet se na správě města profesionálně. Jsem rozhodnutý se práci věnovat naplno a výhradně. V nejbližších dnech proto budu muset udělat některé osobní i profesní změny, které k tomu budou třeba,“ řekl Deníku po pondělních jednáních.



Co rozhodlo o tom, že se Piráti přidají na stranu koalice?

Možnost aktivně pracovat na rozvoji našeho města a dosahovat cíle, které máme v programu. To jde vždycky lépe v koalici než v opozici. Vítáme také, že je koalice širší a otevírá se novým směrům a myšlenkám. A samozřejmě je to důvěra voličů, které oslovil náš program.



Jakou životní změnu pro vás znamená post místostarosty, na který míříte?

Velkou. V nejbližší době musím udělat rozhodnutí, která byla ještě minulý týden jen jednou z hypotetických možností. Je to velmi čerstvé, takže jsem ještě neměl možnost probrat to se všemi kolegy, spolupracovníky a partnery, kterých se to týká. Proto je v tuto chvíli předčasné mluvit o detailech. Mým cílem je mít volné ruce, a tím směrem tedy povedou i mé další kroky.



Uvažoval jste někdy, že byste působil na radnici?

Kandidoval jsem na třetím místě, takže ano. Bylo to určitě téma posledního půl roku, kterému jsme se věnovali v celé skupině. Promýšleli jsme různé scénáře a možnosti.

Tématem se to stalo především díky tomu, že se nám podařilo dát dohromady jedinečnou skupinu pracovitých lidí, kteří odvedli ohromný kus práce. V tu chvíli jsme věděli, že můžeme realisticky pomýšlet i na vedení města, protože máme dost energie a zkušeností, dobrý program a odborníky na jednotlivé oblasti, o které se můžeme opřít.

Budete součástí nejužšího vedení města, co očekáváte a slibujete si od této role?

Očekávám hodně práce, odpovědnost a momenty, kdy bude třeba dělat rozhodnutí, která nebudou jednoduchá. Udělám všechno pro to, abych v této funkci obstál. To slibuji sám sobě, dalším zastupitelům, našemu širšímu týmu a samozřejmě hlavně našim voličům.



Které oblasti budete mít na starosti?

Podrobnosti rozdělení kompetencí jsou v tuto chvíli otázkou dalších jednání. Chceme se zaměřit mimo jiné na podporu podnikání a cestovní ruch, digitalizaci a otevřenou radnici, sociální oblast.



S jakými nápady a vizí se pustí Piráti do spolupráce na vedení města?

Naše vize je popsaná v našem programu. Chceme, aby se stal Trutnov městem, kam se mladí budou stěhovat, protože je to místo, kde se jim bude dobře žít. Chceme, aby to bylo město, které nemine žádný návštěvník Krkonoš. Chceme, aby i ty nejodlehlejší integrované obce a součásti věděly, že jsou v centru dění.



Čemu chcete dát šťávu, jak zněl pirátský volební slogan?

Šťáva je symbolem energie, nadšení a odhodlání dělat něco navíc. Tohle všechno chceme přinést Trutnovu, našemu městu.



Půjde to hned? Nebo bude potřeba čas na adaptaci v radničním a úřednickém prostředí?

Jdeme do toho hned. Nejen s odhodláním, ale i s pokorou a s vědomím, že věci nejdou zařídit lusknutím prstu. To ale neznamená, že na nich nemůžeme hned začít pracovat. Samozřejmě také počítáme s tím, že se bude třeba naučit nové věci, ale všichni naši zastupitelé mají za sebou dost zkušeností a jsme schopni to zvládnout.

VIZITKA TOMÁŠE EICHLERASedmatřicetiletý Tomáš Eichler v současné době působí jako asistent pirátského poslance Martina Jiránka a kromě toho se věnuje psychologickému poradenství a lektorské činnosti. Pochází z Trutnova, kde také žije. Vystudoval sociální politiku a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové, kde získal titul Mgr. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii. Jeho hlavní profesí je řízení projektů ve veřejném i soukromém sektoru. Má za sebou manažerskou zkušenost v korporátním prostředí v oblasti telekomunikací a bankovnictví. Je držitelem mezinárodních certifikátů projektového řízení. Řadu let je členem představenstva spolku Stachelberg, který spravuje a provozuje kulturní památku a muzeum nedaleko Trutnova.