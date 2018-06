Pivních slavností bude v regionu víc, začíná se v Jilemnici

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 20 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ, Vozidla IVECO Eurocargo skříň do 7,5t + vlek, vše EURO6. Průměrný nájezd kilometrů 8. až 10 tis km/měsíc vozidla do 7,5t + vlek. Systém víkend doma/víkend venku nebo 1 víkend v měsíci venku, vše individuálně dle dohody. Průměrné stáří vozidel 2 roky. Striktně dodržujeme předpisy dle nařízení 561/2006 Sb., POŽADUJEME, - C+E, - platný profesní průkaz, - platné psychologické vyšetření, - praxe je vítána, ale není podmínkou. Případné zaškolení pod vedením zkušeného lektora., - jazyky: AJ + NJ - postačuje základní znalost, NABÍZÍME, - slušné a korektní chování zkušeného dispečera, technika a všech kolegů naší společnosti. To samé očekáváme od Vás. Zájem o řidiče jako o člověka, osobní přístup zkušené personalistky, podpora v dosahování vašich cílů., - akademii profesionálního řidiče (možnost získání ŘP sk. C, E, profesní průkaz), zaškolení po ČR, následně D, A a poté EU., - jistota dohody s dispečerem být předem v avizovaném termínu doma (rodina, lékař, úřady apod.)., - parkování vozidel Trutnov, Mladá Boleslav nebo místo bydliště řidiče, vše dle dohody. Doprava k zaparkovaným vozidlům firemním vozem., - systém odměňování: hrubá mzda + příplatky (noční, SO+NE) + prémie (telematika, spotřeba, osobní ohodnocení), celkově až 20.000 Kč + české diety (nejvyšší sazba) + zahraniční diety (100%) + kapesné až do výše 40%. Pevný výplatní termín (12. den v měsíci), vše transparentně na účet v Kč., Nástup dle dohody(možno ihned)po absolvování os. pohovoru, Region výkonu zaměstnání : Královéhradecký kraj: Trutnov, Středočeský kraj: Mladá Boleslav. Pracoviště: Inex spedition s.r.o., Žitná, č.p. 541, 541 03 Trutnov 3. Informace: Klára Ožďanová, +420 773 760 760.