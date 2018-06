Pivo poteče proudem, na náměstí bude Pivofest

Trutnov - Bohatý výběr pivních značek a pestrý koncertní program. To je tradice, na kterou i letos láká Pivofest. Na Krakonošově náměstí začíná v sobotu ve 13 hodin. Očekává se, že na něj dorazí tisíce lidí.

Pivofest 2016Foto: Miloš Šálek

Už 14 let se pivní slavnosti v Trutnově těší velké oblibě. Návštěvníci míří do centra Trutnova i z více než sto kilometrů vzdálených míst v republice, ať už na pivo, hudební program nebo setkání s přáteli.



Stejně jako v předchozích letech i letos nabídne pestrou přehlídku českých pivovarů a minipivovarů, a řadu koncertů. Na před Starou radnicí zahrají například Voxel, Vladimír Mišík & ETC, Vaťák (Kabát Revival), Benjaming´s Clan nebo Bára Poláková. Chybět nebude ani bezmála šedesátičlenný symfonický orchestr Police Symphony Orchestra.

Návštěvníci si opět budou moci vyzkoušet lidský stolní fotbálek a užít si sobotní den jak se patří.