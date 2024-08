Ve zdevastovaném areálu bývalého pivovaru, původního renesančního zámku v Rudníku, se pivo vařilo naposledy v roce 1953. Později sloužil pro JZD a drůbežárnu. Pro pivo tam kdysi jezdily pivovarské povozy z Prahy, Plzně i Bavorska. Největší rozmach zažil pivovar v době, kdy patřil firmě J. A. Kluge. Ta ho získala ve Frankfuru nad Mohanem na burze v roce 1880. Díky těmto majitelům začal pivovar významně ekonomicky růst.

Návštěvníci budou mít v sobotu příležitost podívat se při komentovaných prohlídkách na nově otevřené prostory bývalého významného pivovaru. V sobotu odpoledne se poprvé otevře sladovna, přístupný bude také ležácký sklep.

O kulturní program se postará energická saxofonistka KJ SAX (19.00), DJ Sense (21.00), promítat se budou filmy, k dispozici bude občerstvení i bar. Odpoledne promluví vedle majitele Pivovaru Kluge také poslankyně a starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Oficiálně bude zahájen 3. ročník Krkonošské ceny za architekturu. Hlavní ceny z prvních dvou ročníků získaly Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou a objekt nouzového východu z podzemí vojenské pevnosti Stachelberg.

Sobotní akce by neměla být ojedinělou vlaštovkou jako dosud, častější kulturní události má zaručit nově navázaná spolupráce s hudebním klubem KlonDike v Peci pod Sněžkou.

Majitel Pivovaru Kluge Josef Smutný nicméně připustil, že rozsáhlejší rekonstrukce a obnova areálu se zadrhla. „Provedli jsme terénní úpravy a zemní práce v prostoru před pivovarem, který by měl sloužit pro další kulturní akce. Vyčistili jsme ležácký sklep, v sobotu slavnostně otevřeme sladovnu s industriálním stropem podepřeným litinovými sloupy,“ popsal situaci architekt Smutný.

„S rekonstrukcí jsme se ale nikam neposunuli. Není k tomu příhodná doba, v nejbližší době k ní nedojde. Plány na obnovu pivovaru utlumily reálné ekonomicko-společenské důvody. Situace není ideální,“ přiznal. Přestavbu bývalého pivovaru na hotel zavrhl. „Chceme ale pořádat v areálu více akcí. Situace spíše směřuje k postupné obnově renesanční zámecké budovy na návsi v Rudníku, která kdysi patřila i Kateřině Valdštejnské,“ dodal Josef Smutný.

Kateřina byla sestřenicí Albrechta z Valdštejna, který po ní zámek zdědil a chvíli mu patřil.

Ve druhé polovině 20. století se proměnil někdejší zámek na kanceláře a vrátnici státního statku. Pracovníci zemědělského družstva si tam chodili ještě na začátku 90. let pro výplaty.

Pražská společnost architekta Josefa Smutného Ilex desing se nejprve starala o zchátralý areál jako správce, na začátku roku 2021 ho odkoupila od nizozemské firmy DC Capital. „Byl to můj klient. Jednou mi zavolal, že má problém v Rudníku. Ani jsem to tady neznal. Chtěl, abych pivovar prodal,“ objasnil Smutný, jak přišel k pivovaru v Rudníku.

„Nikdo ho nechtěl koupit. Pět let sem jezdili lidé. Někteří se otočili hned, jak areál viděli. Čeští developeři to nechtěli proto, že by museli investovat stovky milionů do kulturní památky, u které všechny procesy trvají dlouho. Pivovar jsme nabízeli i v zahraničí,“ dodal. Pivovar nakonec skončil v rukách Smutného. Jeho plány ovšem zadupalo především období covidové pandemie. Přesto nyní Pivovar Kluge v Rudníku bude žít alespoň při kulturních akcích.