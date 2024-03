„Byl jsem z nápadu na drezíny jezdící po kolejích v Žacléři od začátku nadšený. Bohužel časem převážily obavy z možného průšvihu. Drezínu jsme na trati vyzkoušeli, ale zjistili jsme, že opravdu není možné, aby tam na nich jezdili turisté. Je to příliš velké riziko. Mohl by se stát úraz, pokud by to někdo neubrzdil,“ vysvětlil Martin Dvořák.

Pro město to znamená zklamání. Drezíny mohly přinést výraznou vzpruhu pro turistický ruch. „Netěší nás to, šlapací drezíny měly potenciál stát se trvalejším turistickým tahákem, který je v regionu výjimečný. Záměr vzbudil velké očekávání, lidé se těšili,“ litoval starosta Žacléře Aleš Vaníček, že plán ztroskotal.

Nádraží v Žacléři vzkřísí v létě i zimě drezíny, majitel tam chce obytné vozy

Společnost TMŽ odkoupila pětikilometrovou železniční trať Královec - Žacléř a nádražní budovy v Žacléři a Lamperticích od Správy železnic za 2,4 milionu korun, když v prosinci 2021 vyhrála výběrové řízení v konkurenci dalších tří zájemců. Teprve loni na jaře došlo k převodu nemovitostí a železniční trati ze státu na soukromou firmu. Kupující se musel zaručit, že udrží provozuschopnost dráhy minimálně dalších pět let, a doložit bankovní záruku 6,3 milionu korun. Vlaky pravidelné dopravy nejezdí do Žacléře od roku 2009.

Majiteli dráhy se alespoň podařilo zajistit místo šlapacích drezín náhradní řešení. Domluvil se na spolupráci se spolkem Kolej-klub působícím v bývalém lokomotivním depu v Turnově, který vypraví do Žacléře zvláštní vlaky při několika akcích v roce. Poprvé mají vyjet 1. května, další pak tři tradičním jarmarku 5. července. Spolek má zájem využívat trať dlouhodobě. „Pohráváme si i s myšlenkou provozovat v Žacléři motorové drezíny, které by mohly být velmi zajímavou náhradou za šlapací drezíny,“ prozradil místopředseda spolku Hynek Posselt.